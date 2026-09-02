Προσφυγικά Αλεξάνδρας: Τι απαντά η Κομισιόν σε ερώτηση 33 ευρωβουλευτών για τη σχεδιαζόμενη ανάπλαση

Απαντήσεις για τη χρηματοδότηση και τους όρους υλοποίησης της ανάπλασης των Προσφυγικών της λεωφόρου Αλεξάνδρας, έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από ερώτηση που κατατέθηκε και στηρίχθηκε από 33 ευρωβουλευτές.

Η Επιτροπή, μέσω του εκτελεστικού αντιπροέδρου Ραφαέλε Φίττο Raffaele Fitto, επιβεβαιώνει ότι η αποκατάσταση και ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του οικιστικού συγκροτήματος στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» και συνδέεται με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

«Τον Φεβρουάριο του 2026 η Επιτροπή ενέκρινε την ενδιάμεση επανεξέταση του προγράμματος Αττική 2021-2027. Αυτό περιλαμβάνει, στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 4.7 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης «Προώθηση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή και βιώσιμη στέγαση», μία δράση που αποσκοπεί στη στήριξη της αποκατάστασης και της ενεργειακά αποδοτικής ανακαίνισης ενός οικιστικού συγκροτήματος στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στην Αθήνα, ιδιοκτησίας της περιφέρειας, ώστε να καταστεί διαθέσιμο κυρίως σε ευάλωτες ομάδες. Πριν από την έγκριση της Επιτροπής, η τροποποίηση του προγράμματος εγκρίθηκε από την επιτροπή παρακολούθησης, καθώς και από τους εταίρους» σημειώνει στην απάντηση του ο Ευρωπαίος επίτροπος και προσθέτει:

«Ο θεματικός αναγκαίος πρόσφορος όρος 4.4 δεν εφαρμόζεται στην ανωτέρω δράση που εμπίπτει στον ειδικό στόχο 4.72. Η πολιτική συνοχής τελεί υπό επιμερισμένη διαχείριση· επομένως, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επιλογή των έργων και την εποπτεία της υλοποίησής τους. Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού και της υλοποίησης της στήριξης, καθώς και της επιλογής των πράξεων πρέπει να τηρούνται οι οριζόντιες αρχές, μεταξύ των οποίων οι θεμελιώδεις αρχές του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να διαθέτουν μηχανισμούς για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ5».

Mέτρα για μείωση των κινδύνων

Στην απάντησή του, ο Ευρωπαίος επίτροπος τονίζει ότι «η προτεινόμενη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση του αποκλεισμού από τη στέγαση δίνει έμφαση σε μακροπρόθεσμες ανθρωποκεντρικές λύσεις και στην πρόληψη με σκοπό να αποτραπεί ο αποκλεισμός από τη στέγαση και η αστεγία. Τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης μέτρων μετριασμού και μηχανισμών συνεργασίας για τη μείωση των κινδύνων έξωσης και αστεγίας. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης απαιτούν την παροχή νομικής προστασίας σε όσους κινδυνεύουν με έξωση. Αυτό περιλαμβάνει διαβούλευση με τα θιγόμενα μέρη για εναλλακτικές λύσεις και τη διασφάλιση αξιοπρεπούς, εναλλακτικής στέγασης σε περίπτωση εξώσεων».

Τη σχετική ερώτηση είχαν καταθέσει οι εξής ευρωβουλευτές :Κωνσταντίνος Αρβανίτης (The Left), Σάκης Αρναούτογλου (S&D), Pernando Barrena Arza (The Left), Gordan Bosanac (Verts/ALE), Mélissa Camara (Verts/ALE), Damien Carême (The Left), Leila Chaibi (The Left), David Cormand (Verts/ALE), Νικόλας Φαραντούρης (S&D), Estrella Galán (The Left), Martin Günther (The Left), Vicent Marzà Ibáñez (Verts/ALE), Rudi Kennes (The Left), Jaume Asens Llodrà (Verts/ALE), Mimmo Lucano (The Left), Ignazio Roberto Marino (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Ana Miranda Paz (Verts/ALE), Irene Montero (The Left), Maria Ohisalo (Verts/ALE), Ilaria Salis (The Left), Mounir Satouri (Verts/ALE), Majdouline Sbai (Verts/ALE), Benedetta Scuderi (Verts/ALE), Martin Schirdewan (The Left), Isabel Serra Sánchez (The Left), Marie Toussaint (Verts/ALE), Μαρία Ζαχαρία (N

Πηγή: naftemporiki.gr