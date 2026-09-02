Δοκιμή SDNA: Ο Μασούρας των Β-SUV παίζει σε άλλη κατηγορία για τα λεφτά του (vid, pics)

204 ίπποι, γεμάτος εξοπλισμός, χώροι για οικογένεια, κατανάλωση που μένει χαμηλά και τιμή από 22.990 ευρώ. Το Chery TIGGO 4 Super Hybrid θυμίζει Γιώργο Μασούρα: η πραγματική του αξία αποκαλύπτεται σε όσα προσφέρει μέσα στο γήπεδο.

Ο Γιώργος Μασούρας αποτελεί μια ενδιαφέρουσα περίπτωση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Χωρίς την ταμπέλα του σούπερ σταρ, έχτισε καριέρα με τίτλους, ευρωπαϊκές παραστάσεις, Εθνική ομάδα και παρουσία στο εξωτερικό, κερδίζοντας την αξία του μέσα από τη συνέπεια και τη χρησιμότητά του. Μπορεί να καλύψει περισσότερους ρόλους, θα τρέξει, θα πιέσει, θα σκοράρει, θα δημιουργήσει και στο τέλος της βραδιάς το ταμείο συνήθως γράφει περισσότερα από όσα περίμενες.

Ετσι συστήνεται στην ελληνική αγορά και το Chery TIGGO 4 Super Hybrid.

Η Chery βρίσκεται ακόμη στην αρχή της ελληνικής διαδρομής της και το σήμα της χρειάζεται χρόνο για να αποκτήσει την αναγνωρισιμότητα των κατασκευαστών που βρίσκονται εδώ επί δεκαετίες. Το TIGGO 4, όμως, μπαίνει κατευθείαν σε ένα από τα δυσκολότερα γήπεδα της αγοράς, την κατηγορία των B-SUV, έχοντας ένα εξαιρετικά δυνατό επιχείρημα: 22.990 ευρώ για ένα full hybrid SUV 204 ίππων.

Εδώ αρχίζει να αποκτά νόημα η ιστορία του Μασούρα.

Μεγαλύτερο απ' όσο περιμένεις

Με μήκος 4,329 μέτρα, πλάτος 1,831 και μεταξόνιο 2,61 μέτρα, το TIGGO 4 βρίσκεται προς το επάνω άκρο της κατηγορίας του. Η απόσταση των 162 χιλιοστών από το έδαφος του δίνει και τη δυνατότητα να κινηθεί χωρίς άγχος σε έναν βατό χωματόδρομο, χωρίς φυσικά να διεκδικεί ρόλο καθαρόαιμου off-roader.

Σχεδιαστικά επιλέγει μια δυναμική, αρκετά επιβλητική εικόνα. Η μεγάλη μάσκα με το τρισδιάστατο μοτίβο κυριαρχεί εμπρός, πλαισιωμένη από λεπτά LED φωτιστικά σώματα, ενώ τα σκούρα προστατευτικά στους θόλους και στα μαρσπιέ ενισχύουν τον SUV χαρακτήρα του.

Πίσω, η φωτεινή λωρίδα που ενώνει τα φωτιστικά σώματα και οι φαρδιές κολώνες δημιουργούν μια πιο συμπαγή εικόνα. Συνολικά, το TIGGO 4 δείχνει σύγχρονο και αρκετά «μεγάλο» στον δρόμο για τις εξωτερικές του διαστάσεις.

Η πρώτη μεγάλη έκπληξη βρίσκεται μέσα

Η καμπίνα είναι ίσως το σημείο όπου αρχίζεις να αναθεωρείς περισσότερο όσα περίμενες κοιτάζοντας την τιμή.

Η ποιότητα των υλικών βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο, με μαλακές επιφάνειες σε αρκετά σημεία, σωστή συναρμογή και μια υπερυψωμένη κεντρική κονσόλα που προσθέτει πόντους στην εικόνα. Η σχεδίαση παραμένει καθαρή και λειτουργική, με την Chery να έχει αποφύγει την παγίδα να μεταφέρει κάθε λειτουργία μέσα σε μια οθόνη.

Οι φυσικοί διακόπτες παραμένουν εκεί για τις συχνές εντολές και στην καθημερινότητα αυτό αποδεικνύεται πολύ πιο χρήσιμο από οποιοδήποτε τεχνολογικό πυροτέχνημα.

Μπροστά στον οδηγό βρίσκονται δύο οθόνες 12,3 ιντσών, μία για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και μία για το infotainment. Η εικόνα τους είναι ευκρινής, τα γραφικά σύγχρονα και η απόκριση γρήγορη. Apple CarPlay και Android Auto συμπληρώνουν ένα ψηφιακό περιβάλλον που καλύπτει όσα περιμένει σήμερα ο οδηγός ενός καινούργιου αυτοκινήτου.

Η εργονομία συνοδεύεται από αρκετές θήκες για αντικείμενα και γενικά η καμπίνα δείχνει ότι σχεδιάστηκε έχοντας κατά νου την καθημερινή ζωή και όχι μια εντυπωσιακή παρουσίαση πέντε λεπτών στην έκθεση.

Χώροι που φλερτάρουν με μεγαλύτερη κατηγορία

Τα 2,61 μέτρα του μεταξονίου αξιοποιούνται αποτελεσματικά. Δύο ενήλικοι πίσω κάθονται με αρκετό χώρο για γόνατα και κεφάλι, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να μεταφερθεί και τρίτος επιβάτης.

Για μια οικογένεια που αναζητά το μοναδικό της αυτοκίνητο, αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία από αρκετά στοιχεία ενός καταλόγου εξοπλισμού.

Η Chery ανακοινώνει χώρο αποσκευών 430 λίτρων μέχρι την οροφή, ο οποίος φτάνει τα 1.190 λίτρα με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα. Το χαμηλό κατώφλι και το σχετικά κανονικό σχήμα βοηθούν στην πρακτική αξιοποίησή του.

Και ξαφνικά, 204 ίπποι

Εδώ το TIGGO 4 βγάζει ένα από τα κρυμμένα χαρτιά του. Η τεχνολογία Chery Super Hybrid (CSH) χρησιμοποιεί βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων μαζί με ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, με το σύστημα να αποδίδει 204 PS και 310 Nm. Η μπαταρία είναι τεχνολογίας LFP και έχει χωρητικότητα 1,83 kWh.

Στις χαμηλές ταχύτητες το αυτοκίνητο αξιοποιεί όσο μπορεί την ηλεκτρική κίνηση. Ανάλογα με τις απαιτήσεις, ο βενζινοκινητήρας μπορεί να αναλάβει την παραγωγή ενέργειας ή να συμμετάσχει στην κίνηση, με το σύστημα να επιλέγει τον αποδοτικότερο τρόπο λειτουργίας.

Ο οδηγός δεν χρειάζεται να ασχοληθεί με τίποτε από αυτά. Βάζει το αυτόματο DHT στο D και φεύγει.

Το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8,9 δευτερόλεπτα, όμως στην πραγματική ζωή μεγαλύτερη σημασία έχει η δύναμη που υπάρχει διαθέσιμη στις ενδιάμεσες επιταχύνσεις. Το TIGGO 4 προσπερνά γρήγορα και με ασφάλεια, έχοντας απόθεμα ισχύος που σπάνια συναντάς σε αυτή την περιοχή τιμής.

Εδώ ξαναμπαίνει ο Μασούρας στην εικόνα: μπορεί να μην περιμένεις το ξέσπασμα κοιτάζοντας το συνολικό προφίλ, όμως όταν ανοίξει ο χώρος, υπάρχει ταχύτητα για να τελειώσει τη φάση.

Οικονομία χωρίς αντάλλαγμα σε δύναμη

Η επίσημη μικτή κατανάλωση βρίσκεται στα 5,3 λτ./100 χλμ., ενώ στην πράξη μια μέση τιμή γύρω στα 6 λίτρα είναι απολύτως εφικτή χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Αυτό είναι και ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης υβριδικής αρχιτεκτονικής. Ο οδηγός έχει 204 ίππους στη διάθεσή του, χωρίς να πληρώνει καθημερινά την ισχύ στην αντλία.

Υπάρχει πάντως ένα σημείο που χαλάει κάπως την καλή εικόνα. Σε δυνατή επιτάχυνση ο βενζινοκινητήρας γίνεται έντονα αντιληπτός και ο ήχος του μπορεί να μοιάζει αποσυνδεδεμένος από την αύξηση της ταχύτητας. Η λειτουργία θυμίζει σε αίσθηση συστήματα CVT και απαιτεί μια μικρή περίοδο εξοικείωσης. Οι επιδόσεις, πάντως, έρχονται κανονικά.

Στον δρόμο παίζει για την ομάδα

Το στήσιμο του TIGGO 4 έχει σαφή προσανατολισμό στην καθημερινότητα. Η ανάρτηση ακολουθεί μαλακή φιλοσοφία, παρότι σε ορισμένες εγκάρσιες ανωμαλίες η επαναφορά μπορεί να ακουστεί περισσότερο απ' όσο θα θέλαμε μέσα στην καμπίνα.

Στις στροφές οι κλίσεις υπάρχουν, όπως περιμένεις από ένα SUV αυτού του χαρακτήρα, με το αυτοκίνητο να παραμένει ουδέτερο και προβλέψιμο. Τα ηλεκτρονικά συστήματα επεμβαίνουν όταν χρειαστεί και στον ανοιχτό δρόμο η συμπεριφορά του είναι σταθερή και ευθύβολη.

Το τιμόνι είναι ελαφρύ και βολικό στην πόλη, με περιορισμένη πληροφόρηση γύρω από την ευθεία. Οι άνθρωποι που ψάχνουν οδηγική επικοινωνία και σπορ συμπεριφορά θα κοιτάξουν αλλού. Ο υποψήφιος αγοραστής ενός οικογενειακού full hybrid SUV πιθανότατα θα εκτιμήσει περισσότερο την ευκολία.

Περισσότερα από 20 συστήματα υποβοήθησης οδηγού και επτά αερόσακοι προσθέτουν ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι στο πακέτο ασφάλειας.

Comfort ή Premium;

Η Comfort των 22.990 ευρώ ξεκινά ήδη με δύο οθόνες 12,3", Apple CarPlay και Android Auto, LED φωτιστικά σώματα, διζωνικό αυτόματο κλιματισμό, ζάντες αλουμινίου 17", κάμερα οπισθοπορείας και πίσω αισθητήρες στάθμευσης.

Η Premium των 24.990 ευρώ προσθέτει πανοραμική απεικόνιση 540 μοιρών, εμπρός αισθητήρες στάθμευσης, επενδύσεις οικολογικού δέρματος, ηλεκτρική ρύθμιση καθίσματος οδηγού, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, φιμέ πίσω κρύσταλλα, ηχοσύστημα έξι ηχείων και ambient φωτισμό.

Με διαφορά 2.000 ευρώ, η Premium έχει σοβαρό νόημα για όποιον θέλει το TIGGO 4 με όλο το πακέτο. Στην εξίσωση μπαίνει και η επταετής εργοστασιακή εγγύηση, ένας κρίσιμος παράγοντας για μια μάρκα που τώρα χτίζει τη σχέση της με τον Έλληνα καταναλωτή.

Ο Μασούρας των B-SUV

Στο τέλος, η παρομοίωση που κάναμε στην αρχή αποκτά περισσότερο νόημα. Ο Γιώργος Μασούρας έχτισε την καριέρα του προσφέροντας πράγματα που δεν αποτυπώνονται πάντα στην πρώτη εντύπωση. Έκανε διαφορετικές δουλειές, κάλυψε ανάγκες, έδωσε γκολ και τρεξίματα και αποδείχθηκε χρήσιμος σε διαφορετικά αγωνιστικά περιβάλλοντα.

Το Chery TIGGO 4 Super Hybrid ακολουθεί παρόμοια λογική στην κατηγορία του. Με 22.990 ευρώ προσφέρει 204 ίππους, full hybrid τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χώρους, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, σύγχρονη καμπίνα και επταετή εγγύηση. Έχει αδυναμίες: ο κινητήρας ακούγεται όταν πιεστεί, η ανάρτηση θα μπορούσε να φιλτράρει καλύτερα ορισμένες ανωμαλίες και το τιμόνι δεν μεταφέρει ιδιαίτερη πληροφορία.

Το συνολικό ταμείο, όμως, είναι δύσκολο να αγνοηθεί. Στα 22.990 ευρώ, το TIGGO 4 Super Hybrid καταφέρνει κάτι που στην εποχή των ακριβών αυτοκινήτων αποκτά όλο και μεγαλύτερη αξία: βγάζει τα λεφτά της μεταγραφής του μέσα στο γήπεδο.

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FΒ: Chris D Stathopoulos

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Τεχνικά χαρακτηριστικά Chery TIGGO 4 Super Hybrid

Κινητήρας| Βενζίνης 1.498 cc + ηλεκτροκινητήρας

Ισχύς συστήματος| 204 PS

Ροπή| 310 Nm

Μετάδοση| Εμπρός τροχοί

Κιβώτιο| Αυτόματο DHT

Μπαταρία| LFP, 1,83 kWh

0-100 χλμ./ώρα| 8,9 δλ.

Τελική ταχύτητα| 150 χλμ./ώρα

Κατανάλωση WLTP| 5,3 λτ./100 χλμ.

CO₂| 120 γρ./χλμ.

Μήκος| 4.329 mm

Πλάτος| 1.831 mm

Ύψος| 1.653 mm

Μεταξόνιο| 2.610 mm

Απόσταση από έδαφος| 162 mm

Χώρος αποσκευών| έως 430 λίτρα μέχρι την οροφή

Τιμή| από 22.990 ευρώ