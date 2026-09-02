Μαγικός Μπάντιο: Πρώτος σκόρερ και τρίτος πασέρ στα προκριματικά - Μετράει 38,3% στα τρίποντα!

Ο Μπράνκου Μπάντιο είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη ζώνη της Αφρικής.

Ο άσος του Παναθηναϊκού έχει πάρει τη Σενεγάλη από το χεράκι για να την οδηγήσει στα τελικά της διοργάνωσης στο Κατάρ, με τον Μπάντιο να είναι πρώτος σκόρερ και τρίτος πασέρ στα προκριματικά!

Ο Μπάντιο σε 8 παιχνίδια μέχρι τώρα μετράει 19,5 πόντους μέσο όρο, με τον Ομάρ Αμπάντα της Τυνησίας να είναι δεύτερος με 18,2 και τον Ιβάν Αλμέιδα του Κάπο Βέρντε τρίτος με 17,9.

Και τα κατορθώματά του δεν σταματούν εκεί, αφού ο άσος του Παναθηναϊκού έχει συνολικά 6 φορές πετύχει 20+ πόντους, με 86,2% στις βολές, 54,3% στα δίποντα και 38,3% στα τρίποντα!

Μάλιστα ο Μπάντιο είναι πρωταγωνιστής και στη δημιουργία, αφού μετράει 6,5 ασίστ μέσο όρο, πίσω από τον Κανουτέ από το Μάλι (8,1) και τον Ντουντάο της Ανγκόλας (7,4).

Κάπως έτσι η Σενεγάλη είναι πρώτη στον όμιλο των προκριματικών -μαζί με την Ακτή Ελεφαντοστού- και έχει βάλει ήδη πλώρη για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ.