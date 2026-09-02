Bet Builder για ρεβάνς ο ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ

Ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ συναντιούνται ξανά λίγους μήνες μετά τον περσινό τελικό του Κυπέλλου, αυτή τη φορά στην πρεμιέρα της League Phase.

Οι Κρητικοί είχαν επικρατήσει με 3-2 στο Πανθεσσαλικό και είχαν κατακτήσει το δεύτερο Κύπελλο της ιστορίας τους, γεγονός που δίνει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη νέα μεταξύ τους αναμέτρηση.

Οι Θεσσαλονικείς έχουν αφήσει πίσω τους τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό και έχουν ξεκινήσει με 2/2 στο πρωτάθλημα. Μετά το εμφατικό 4-0 επί του Λεβαδειακού, πέρασαν και από το Περιστέρι με 2-1, ανατρέποντας το εις βάρος τους σκορ. Πρωταγωνιστής ήταν ο Δημήτρης Πέλκας με δύο γκολ, ενώ ιδιαίτερα δραστήριος από την αριστερή πλευρά ήταν ο Τάχα Άλι.

Η απουσία ευρωπαϊκών υποχρεώσεων επιτρέπει πλέον στον ΠΑΟΚ να επικεντρωθεί αποκλειστικά στις εγχώριες διοργανώσεις, με το Κύπελλο να αποτελεί παραδοσιακά σημαντικό στόχο. Στην Τούμπα, μάλιστα, έχει δημιουργήσει εξαιρετική παράδοση απέναντι στον ΟΦΗ, με απολογισμό 11 νίκες, μία ισοπαλία και μόλις μία ήττα στα 13 τελευταία μεταξύ τους σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

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Ο ΟΦΗ φτάνει στη Θεσσαλονίκη έχοντας ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα. Μετά την ευρωπαϊκή πρόκριση απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, παρουσίασε σημάδια κόπωσης στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και γνώρισε την πρώτη φετινή ήττα του, με 2-1 από τον Άρη. Παρ' όλα αυτά, οι Κρητικοί έχουν βρει δίχτυα και στα πέντε επίσημα παιχνίδια τους μέχρι στιγμής.

Για τον ΠΑΟΚ υπάρχουν αρκετές απουσίες, με τους Χατζηδιάκο, Λουσέ, Καμαρά, Μεϊτέ, Σαρρή, Ντεσπόντοφ και Σορετίρε εκτός, ενώ για πρώτη φορά βρίσκεται στην αποστολή ο Ούγκρεσιτς.

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