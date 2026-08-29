Φωτιά στη Super League με δύο δυνατές αναμετρήσεις και Super αποδόσεις*!

Η Super League συνεχίζεται το Σάββατο με δύο αναμετρήσεις που ανοίγουν το πρόγραμμα της αγωνιστικής και στη Superbet, η δράση του ελληνικού πρωταθλήματος συνοδεύεται από Super αποδόσεις* και ειδικές αγορές* για κάθε στιγμή των αναμετρήσεων.

Στις 19:30, ο Βόλος υποδέχεται τον Ηρακλή, ενώ στις 21:30 η δράση μεταφέρεται στο Αγρίνιο για το Παναιτωλικός – Καλαμάτα.

Βόλος – Ηρακλής: Ο «Γηραιός» συνεχίζει το ταξίδι της επιστροφής

Στις 19:30, ο Βόλος φιλοξενεί τον Ηρακλή, σε μία αναμέτρηση με ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Ο «Γηραιός» επέστρεψε φέτος εκεί όπου επιτάσσει η ιστορία του και κάθε παιχνίδι στη Super League αποτελεί ένα ακόμη κεφάλαιο σε αυτή τη νέα διαδρομή. Με μία ιστορική φανέλα και έναν κόσμο που περίμενε χρόνια για αυτές τις στιγμές, ο Ηρακλής θέλει να συνεχίσει δυναμικά τη σεζόν.

Ο Βόλος, από την άλλη, έχει τη δύναμη της έδρας και αναζητά το αποτέλεσμα που θα του δώσει ώθηση από τις πρώτες κιόλας αγωνιστικές. Δύο ομάδες. Τρεις βαθμοί. Και 90 λεπτά που αναμένονται γεμάτα ένταση.

Παναιτωλικός – Καλαμάτα: Μάχη στο Αγρίνιο

Στις 21:30, τα φώτα στρέφονται στο Αγρίνιο. Ο Παναιτωλικός υποδέχεται την Καλαμάτα, σε ένα παιχνίδι όπου και οι δύο ομάδες θέλουν να βάλουν από νωρίς βαθμούς στο σακούλι τους.

Οι Αγρινιώτες ποντάρουν στην έδρα τους, εκεί όπου παραδοσιακά ανεβάζουν ένταση και δημιουργούν δύσκολες βραδιές στους αντιπάλους τους.

Απέναντί τους, η Καλαμάτα θέλει να δείξει ότι μπορεί να σταθεί με αξιώσεις στις απαιτήσεις της μεγάλης κατηγορίας και να κυνηγήσει το αποτέλεσμα μακριά από το σπίτι της.

Στη Superbet, κάθε λεπτό της δράσης συνοδεύεται από Super αποδόσεις*, Live Στοίχημα και ειδικές επιλογές* πριν και κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Το Σαββατόβραδο έχει μπάλα. Και η Super League μόλις αρχίζει να ανεβάζει στροφές.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.



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