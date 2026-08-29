Ματέο ενόψει Ελλάδας: «Να γυρίσουμε γρήγορα σελίδα»

Ο Τσους Ματέο τόνισε πως η Ισπανία πρέπει να αφήσει πίσω της την ήττα - σοκ από την Πορτογαλία και να είναι έτοιμη να... γυρίσει σελίδα στο παιχνίδι με την Ελλάδα (31/8).

Αναλυτικά όσα τόνισε ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Ισπανών:

Για την εικόνα του αγώνα: «Είχαμε πολλά σκαμπανεβάσματα, όπως συμβαίνει με μια ομάδα που δεν έχει ακόμη αποκτήσει συνοχή. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο μαζί, επειδή είμαστε ένα καινούργιο σύνολο. Αντιμετωπίσαμε έναν καλό αντίπαλο, που έχει δουλέψει με τον ίδιο κορμό σε όλα τα "παράθυρα" και αυτό φάνηκε. Υπήρξαν στιγμές στις οποίες έμοιαζε ότι μπορούσαμε να ξεφύγουμε, όμως επέστρεφαν αμέσως. Έπαιξαν καλύτερα από εμάς. Χάσαμε πολλές μάχες στα επιθετικά ριμπάουντ και τους επιτρέψαμε να πετύχουν αρκετούς πόντους από δεύτερες ευκαιρίες».

Για το παιχνίδι με την Ελλάδα: «Πρέπει να δούμε τι κάναμε λάθος και να γυρίσουμε γρήγορα σελίδα. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να βελτιώσουμε. Αυτό το παιχνίδι αποτέλεσε μάθημα για εμάς. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη αναμέτρηση».

Για το “παράθυρο” των εθνικών ομάδων μέσα στην προετοιμασία: «Δεν πρόκειται να διαμαρτυρηθώ τώρα, επειδή θα ακουγόταν σαν δικαιολογία. Αυτή είναι η κατάσταση. Πρέπει να αγωνιστούμε αυτή την περίοδο, όμως είναι προφανές ότι η φυσική μας κατάσταση δεν βρισκόταν στο απαιτούμενο επίπεδο. Αυτές είναι οι συνθήκες και οφείλουμε να τις αποδεχτούμε».

Για το αν τον εξέπληξε η Πορτογαλία: «Όχι. Είχαμε επισημάνει τα πάντα: τη δύναμή της, το γεγονός ότι οι παίκτες της έχουν δουλέψει πολύ μαζί και ότι πρόκειται για μια πολύ συμπαγή ομάδα. Μας έλειψε η ενέργεια και δεν καταφέραμε να τελειώσουμε το παιχνίδι».