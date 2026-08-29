Νεπάλ: Στους 633 οι νεκροί - Σέρνονται στις λάσπες διασώστες για να απεγκλωβίσουν πολίτες

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού χιλιάδων αγνοουμένων, 2.500 υποστηρίζουν οι αρχές, και απεγκλωβισμού ανθρώπων από περιοχές της μεθορίου ανάμεσα στο Νεπάλ και την Κίνα τρεις ημέρες μετά την καταστροφική πλημμύρα με προσωρινό απολογισμό καταγεγραμμένων νεκρών στους 633, 626 στο Νεπάλ και 7 στην Κίνα.

Σε έναν απολογισμό που βρίσκεται υπό συνεχή αναθεώρηση, οι αρχές υπολογίζουν τους αγνοούμενους σε 2.326, εκ των οποίων 517 ξένοι, στο Νεπάλ, και 554, εκ των οποίων 260 ξένοι, στην Κίνα.

Ο στρατός του Νεπάλ δημοσίευσε βίντεο που δείχνει διασώστες να σώζουν αρκετούς ανθρώπους από τη σήραγγα ενός υδροηλεκτρικού σταθμού στη Ρασούβα. Στο βίντεο φαίνονται επιζώντες να σέρνονται μέσα σε πυκνή λάσπη για να φτάσουν στους διασώστες.

The Nepali army has released video showing rescuers saving several people from the tunnel of a hydro power plant in Rasuwa. The footage shows survivors crawling through thick mud to reach rescuers.



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Σύμφωνα με το Ερυθρό Σταυρό, έως και 93.000 επιζώντες έχουν πληγεί από την καταστροφή.

Οι πιθανότητες ανεύρεσης επιζώντων μειώνονται δραματικά, ενώ τα σωστικά συνεργεία πασχίζουν να φθάσουν στις περιοχές της καταστροφής, όπου οι συνθήκες δυσχεραίνουν την αποστολή πόσιμου νερού και προμηθειών.

Από την άλλη πλευρά των συνόρων, στο Θιβέτ, η βροχή, ο αποκλεισμός δρόμων, η μορφολογία του εδάφους και ο κίνδυνος νέων πλημμυρών δυσχεραίνουν το έργο των σωστικών συνεργείων.

Η ζώνη της καταστροφής στο Θιβέτ είναι αποκλεισμένη για τους ξένους δημοσιογράφους και οι πληροφορίες προέρχονται αποκλειστικά από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας.

Τόσο στο Θιβέτ όσο και στο Νεπάλ ο χείμαρρος του πάγου και της λάσπης έχει οδηγήσει στον σχηματισμό τεράστιων λιμνών που κινδυνεύουν να υπερχειλίσουν ή να υποχωρήσουν απειλώντας με νέα καταστροφή τις περιοχές και θέτοντας σε κίνδυνο όποιες προσπάθειες διάσωσης και αρωγής.

Viral ένα σπίτι που άντεξε

Στο μεταξύ μια οικογένεια κατάφερε να επιβιώσει καταφεύγοντας στο μπαλκόνι του σπιτιού της, ενώ η καταστροφική πλημμύρα, που προκλήθηκε από την κατάρρευση ενός παγετώνα κοντά στον ποταμό Bhote Koshi, έπληττε την παραμεθόρια περιοχή με το Θιβέτ. Το βίντεο έχει γίνει ήδη viral.

Ένα σπίτι βαμμένο πράσινο παρέμεινε όρθιο εν μέσω των καταστροφικών πλημμυρών ακόμη και όταν τα ορμητικά νερά κατέκλυσαν την περιοχή και παρέσυραν τα κτήρια γύρω του.

Το βίντεο έδειχνε τα λασπωμένα νερά της πλημμύρας να ορμούν στην περιοχή με τρομακτική ταχύτητα, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά τους. Ωστόσο, το σπίτι παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό άθικτο, παρά το γεγονός ότι ήταν περικυκλωμένο από τα ορμητικά νερά.

Una familia logró sobrevivir refugiándose en el balcón de su vivienda mientras una devastadora riada, provocada por el colapso de un glaciar cerca del río Bhote Koshi, arrasaba la zona fronteriza con el Tíbet. pic.twitter.com/1Exgj9iSg6 — Radio Illimani - Red Patria Nueva (@PatriaNuevaFM) August 28, 2026

Πηγή: newsbomb.gr