Ιός Δυτικού Νείλου: 61 κρούσματα σε μία εβδομάδα - Στην Ανατολική Αττική τα περισσότερα

Συνεχίζεται η αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο το Σεπτέμβρη να δούμε περαιτέρω εξάπλωση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέσα σε μία εβδομάδα, ακόμη 13 δήμοι κατέγραψαν κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 61.

Πρόκειται για τους δήμους, Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Φιλοθέης – Ψυχικού, Ζωγράφου, Αγίου Δημητρίου, Μοσχάτου – Ταύρου, Καρδίτσας, Τυρνάβου, Φαρσαλων, Δέλτα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, Δίου – Ολύμπου Πιερίας και Χαλκιδέων.

Στην Αττική εντοπίζονται 6 στα 10 κρούσματα της χώρας, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό στους ειδικούς, καθώς ο αριθμός των ατόμων που έχουν προσβληθεί και δεν το γνωρίζουν είναι πολύ μεγαλύτερος όπως λένε, τη στιγμή που 8 στους 10 δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρουσμάτων σημειώνεται στην Ανατολική Αττική, με τον Δήμο Σπάτων- Αρτέμιδος να καταγραφεί συνολικά 17 κρούσματα. Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκαν χθες, Παρασκευή έκτακτοι ψεκασμοί σε 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική από την Περιφέρεια.

Πηγή: newsbomb.gr