Επίθεση σκύλου σε ανήλικο στο Ηράκλειο: Στο ΠΑΓΝΗ ένας 12χρονος - «Είδα το παιδί μου με πολύ βαθιά τραύματα»

Για παλαιότερη επίθεση του σκύλου και σε άλλο παιδί κάνει λόγο η μητέρα του 12χρονου.

Μια σοκαριστική επίθεση σκύλου σε 12χρονο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (27/8) στα Καμίνια Ηρακλείου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ανήλικου στα πόδια και τη μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ.

Το περιστατικό έλαβε χώρα τη στιγμή που μια 28χρονη έβγαλε βόλτα τον σκύλο του αδελφού της, όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το ζώο ξέφυγε από τον έλεγχό της και επιτέθηκε στον 12χρονο. Μετά το συμβάν, η 28χρονη συνελήφθη, ενώ επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα τόσο στην ίδια όσο και στον ιδιοκτήτη του σκύλου.

Μιλώντας στο MEGA, ο 12χρονος ανέφερε ότι βρισκόταν σε αλάνα και έπαιζε ποδόσφαιρο, όταν είδε ξαφνικά τον σκύλο πίσω του. «Ήμουν στην αλάνα και έπαιζα μπάλα. Μετά από λίγο είδα το σκυλί πίσω μου και με δάγκωσε 2-3 φορές. Έτρεξα στο σπίτι, βγήκε έξω ο πατέρας μου, το κλώτσησε και έφυγε», περιέγραψε.

Ο ανήλικος υποστήριξε ακόμη ότι είχε δει και στο παρελθόν το συγκεκριμένο ζώο στην περιοχή, ενώ ανέφερε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ξέφευγε από τον έλεγχο της γυναίκας που το συνόδευε. «Το σκυλί είναι πολύ μεγαλόσωμο, το έχω ξαναδεί, κάποιες φορές της φεύγει. Της έχει ξαναφύγει. Όταν έγινε το συμβάν ήταν με το λουρί, αλλά δεν το κράταγε», είπε χαρακτηριστικά.

«Ήμουν σπίτι και άκουσα φωνές»

Για όσα ακολούθησαν την επίθεση μίλησε και η μητέρα του 12χρονου, η οποία ανέφερε ότι βρισκόταν στο σπίτι όταν άκουσε φωνές. «Ήμουν στο σπίτι και άκουσα φωνές. Είδα το παιδί μου με πολύ βαθιά τραύματα», δήλωσε.

Η ίδια υποστήριξε, επίσης, ότι έχει πληροφορηθεί πως το συγκεκριμένο ζώο είχε επιτεθεί και στο παρελθόν σε άλλο παιδί της γειτονιάς. «Απ’ ό,τι έχω ακούσει, έχει επιτεθεί και σε άλλο παιδάκι στη γειτονιά. Γενικά είναι επιθετικό. Η κοπέλα που το κρατούσε ούτε που ανακατεύτηκε. Μετά από ώρα ήρθε ο μπαμπάς της να ρωτήσει τι έγινε», ανέφερε.

Πηγή: ethnos.gr