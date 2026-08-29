Νέα πρόσωπα στα ψηφοδέλτια της ΝΔ: Ποιες υποψηφιότητες «κλείδωσαν», τι θα γίνει με το Επικρατείας

Πώς οργανώνονται στο κυβερνών κόμμα ενόψει της επόμενης εκλογικής μάχης.

Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι στραμμένη η προσοχή της κυβέρνησης, ωστόσο παράλληλα οι κομματικές μηχανές κινούνται με ταχύτητα. Παρά το ό,τι από το Μαξίμου έχουν επανειλημμένα τονίσει πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, στόχος είναι να «τρέξει» η κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Άλλωστε, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για να οργώσουν τις εκλογικές τους περιφέρειες.

Πρόκειται βέβαια για μία δύσκολη άσκηση, καθώς αναζητούνται πρόσωπα που μπορούν να συσπειρώσουν ένα παραδοσιακό ακροατήριο, αλλά και υποψηφιότητες που σηματοδοτούν τα ανοίγματα σε ένα ευρύτερο κοινό.

Ένας νέος κύκλος ανακοινώσεων προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο, ενώ γίνονται και οι πρώτες σκέψεις για τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να είναι στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας.

Οι «κλειδωμένες» υποψηφιότητες

Κλειδωμένες είναι οι υποψηφιότητες μία σειράς μελών της κυβέρνησης και ενδεικτικά αναφέρεται πως θα είναι στα ψηφοδέλτια: ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Βόρειο τομέα της Αθήνας, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στα Τρίκαλα, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη στον Δυτικό τομέα της Αθήνας, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στην Ανατολική Αττική και ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στην Α΄ Θεσσαλονίκης.

Στην Α’ Αθηνών θα κατέβει η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, ενώ πιθανότατα θα είναι υποψήφιοι ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Οικονομικών. Όμηρος Τσάπαλος, η δικηγόρος. Πώλα Δαμιανού και ο ηθοποιός Θανάσης Βισκαδουράκης.

Στον Νότιο τομέα της Αθήνας θα είναι στα ψηφοδέλτια ο Νίκος Ρωμανός που είναι διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του πρωθυπουργού καθώς και ο τέως γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης. Στον Πειραιά ακούγεται πως υποψήφια θα είναι η Αργυρώ Τραγάκη (κόρη του Γιάννη Τραγάκη), ενώ στη μάχη του σταυρού αναμένεται να ριχτεί και ο φωτογράφος Δημήτρης Σκουλός.

Για την Α / Θεσσαλονίκης ακούγονται δύο ονόματα υπουργών και συγκεκριμένα του Γιώργου Φλωρίδη και του Μαργαρίτη Σχοινά, καθώς και το όνομα του υφυπουργού Νίκου Ταχιάου. Επίσης, πιθανότατα θα είναι υποψήφια η Αφροδίτη Νέστορα - έχει ακουστεί και για το Επικρατείας σε μία κίνηση που θα είχε έντονο συμβολισμό - η οποία πρόσφατα συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό.

Να επισημανθεί πως στην Α/ Θεσσαλονίκης θα κατέβουν ο συνεργάτης στο Γραφείο Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου και ο τέως γενικός γραμματέας, Αθανάσιος Τσιούρας. Ακόμ,α δύο τέως γενικοί γραμματείς θα ριχτούν στην μάχη του σταυρού: ο Μάνος Λογοθέτης στη Σάμο και ο Δημήτρης Γλύμης στη Φωκίδα.

Στα ψηφοδέλτια της Ν.Δ. αναμένεται να είναι η /Ελενα Σώκου - που είναι συντονίστρια του πολιτικού γραφείου του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη - στον Έβρο, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Ορφέας Γεωργίου επίσης στον Έβρο, ο Γιώργος Σταμάτης (είναι τώρα βουλευτής Επικρατείας) στην Κορινθία, η δικηγόρος Μαρία Ωραιοζήλη Κουτσουπιά στην Ημαθία, ο Γεράσιμος Ζαγορίτης (γιου του Λευτέρη Ζαγορίτη ) στα Ιωάννινα.

Στη Μεσσηνία - μία περιφέρεια που έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρον καθώς εκεί εκλέγεται ο Αντώνης Σαμαράς - θα είναι υποψήφια η δικηγόρος Πορφυλένια Κανελλοπούλου.

Επίσης, ακούγονται τα ονόματα του δικηγόρου Νίκου Μπλόσκα για την Χαλκιδική, του Γιώργου Παπαναστασίου (είναι δήμαρχος Αγρινίου) για την Αιτωλοακαρνανία, του Φοίβου Μπεκίρη για την Αχαΐα, του Ζώη Σταυρόπουλου για την Αργολίδα, της Άννας Τζήκα για την Πιερία, του Απόστολου Σπανού για την Εύβοια, του Κωνσταντίνου Τσιγαρίδα για την Ευρυτανία, της Μερόπης Υδραίου για την Κέρκυρα, κ.α

Τι θα γίνει με τους αυτοδιοικητικούς

Ενδιαφέρον υπάρχει από αυτοδιοικητικούς για τη συμμετοχή τους στις εκλογές, γεγονός που δεν έχει γίνει δεκτό με… ενθουσιασμό από γαλάζιους βουλευτές. Οι βουλευτές που «γκρινιάζουν» επικαλούνται το προηγούμενο των εκλογών του 2023, όταν δεν επιτράπηκε στους αυτοδιοικητικούς να είναι υποψήφιοι.

Τελικά, για να υπάρξει εσωκομματική νηνεμία, η λύση που προκρίθηκε τον Ιούλιο ήταν να παραιτηθούν μέσα σε ένα μήνα από την ανακοίνωση της υποψηφιότητας τους όσοι δήμαρχοι και αντιπεριφερειάρχες θα δώσουν την μάχη του σταυρού. Με δεδομένο πως οι εκλογές πάνε για την Άνοιξη δόθηκε μία πίστωση χρόνου στους ενδιαφερόμενους, καθώς ακόμα δεν έχουν υπάρξει και οι επίσημες ανακοινώσεις.

Ο γρίφος με το Επικρατείας

Οι πρώτες σκέψεις υπάρχουν και τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να είναι στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, ωστόσο ακόμα δεν έχει τίποτα κλειδώσει. Για παράδειγμα ένα όνομα που ακούγεται είναι του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, που έχει μακρά διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία αλλά παράλληλα μπορεί να μιλήσει σε ένα ευρύτερο ακροατήριο.

Επίσης, μένει να φανεί αν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου θα είναι στο Επικρατείας ή θα θέσει υποψηφιότητα στο Νότιο τομέα της Αθήνας. Άλλο όνομα που έχουν ακούσει για το Επικρατείας είναι αυτό του Θεόδωρου Ρουσόπουλου.

Επιπλέον, έχουν υπάρξει δημοσιεύματα για τον πρώην αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο και για τον στρατηγό Φράγκο Φραγκούλη (επίτιμου αρχηγού ΓΕΣ), χωρίς ωστόσο να έχει κλειδώσει κάτι.

Πηγή: ethnos.gr