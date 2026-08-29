Πάρος: Νεκρή ανασύρθηκε 66χρονη από τη θαλάσσια περιοχή στην Αλυκή

Μία 66χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της το μεσημέρι στον Άγιο Νικόλαο Αλυκής στην Πάρο

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε τις μεσημβρινές ώρες μια 66χρονη γυναίκα από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου στην Αλυκή της Πάρου, σημαίνοντας συναγερμό στις λιμενικές αρχές του νησιού.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την 66χρονη και τη μετέφερε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Πάρου. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Πάρου. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, προκειμένου να πέσει φως στα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.

Πηγή: newsbomb.gr