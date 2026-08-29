Υπό κράτηση από την ICE ο σχολιαστής Μάιλο Γιαννόπουλος, πρώην υποστηρικτής του Τραμπ

Ο ακροδεξιός βρετανός πολιτικός σχολιαστής Μάιλο Γιαννόπουλος, ο οποίος είχε προτείνει να δημιουργηθούν σημεία ελέγχου της ICE σε σούπερ μάρκετ και να απελαύνονται με συνοπτικές διαδικασίες από τις ΗΠΑ οι παράτυποι μετανάστες, συνελήφθη από την αστυνομία μετανάστευσης στη Νέα Ορλεάνη.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο 41χρονος Γιαννόπουλος , Βρετανός υπήκοος φαίνεται να κρατείται στη Λουιζιάνα, ενώ συνελήφθη την Πέμπτη στο διεθνές αεροδρόμιο Λούις Άρμστρονγκ της Νέας Ορλεάνης και αναμένεται να εκδοθεί εντολή απέλασής του.

Ο Γιαννόπουλος, ο οποίος μεγάλωσε στο Κεντ της Αγγλίας, παιδί Ελληνοϊρλανδού και Γερμανίδας, ζει εδώ και πολλά χρόνια στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο, ο Γιαννόπουλος εισήλθε νόμιμα στις ΗΠΑ τον Μάιο του 2019, όταν έφθασε στη Νέα Υόρκη, αλλά παρέμεινε πέραν την προβλεπόμενης προθεσμίας, παραβιάζοντας τη σχετική νομοθεσία.

Στο παρελθόν είχε υπάρξει συντάκτης του Breitbart News αλλά υπάλληλος του ράπερ Κάνιε Γουέστ. Χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως τον «πιο φανταστικό υπερκακό του Διαδικτύου», οι επικριτές του όμως του καταλογίζουν διάχυση ρητορικής μίσους.

Ήταν ένας από τους πρώτους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια των εκλογών του 2016, πρωταγωνιστώντας σε μια εκδήλωση με τίτλο «Γκέι υπέρ του Τραμπ» κατά τη διάρκεια του συνεδρίου των Ρεπουμπλικάνων εκείνης της χρονιάς.

Επιπλέον έχει υποστηρίξει τα αυστηρά μέτρα του Τραμπ στον τομέα της μετανάστευσης, έχει κατακρίνει τα τρανς άτομα, τους μουσουλμάνους, το κίνημα Black Lives Matter, τις φεμινίστριες και τους ομοφυλόφιλους.

Πηγή: ertnews.gr