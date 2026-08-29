Tραμπ: Ανακοίνωσε πετρελαϊκή συμφωνία με τη Βενεζουέλα - Τα μεγαλύτερα αποθέματα στον κόσμο

Ο αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε μέσω Truth Social τη συμφωνία αυτή τη «μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι κλείστηκε πετρελαϊκή συμφωνία με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, με την οποία εκχωρείται στις ΗΠΑ ο πλειοψηφικός έλεγχος στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Ο αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε μέσω Truth Social τη συμφωνία αυτή τη «μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία», διαβεβαιώνοντας πως «υπερδιπλασιάζει» --κατ’ αυτόν-- τα αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ.

Ανέφερε ακόμη ότι η συμφωνία κλείστηκε «σε στενή συνεργασία με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες» και όμιλο «ιδιωτικών εταιρειών». Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου στον πλανήτη -- υπολογίζεται πως ξεπερνούν τα 303 δισεκατομμύρια βαρέλια.

Παράλληλα, τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα έχουν υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 1982, κατά δεδομένα της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφόρησης για την ενέργεια (EIA), εξαιτίας των προσπαθειών της κυβέρνησης Τραμπ να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα εφοδιασμού και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου έπειτα από το ξέσπασμα του πολέμου σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η «ιστορική» συναλλαγή των δυο χωρών θα οδηγήσει σε «σημαντική μείωση των τιμών» των καυσίμων «για όλους τους Αμερικανούς» τώρα και στο «μακρό μέλλον».

Ο αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι η συμφωνία αυτή «δεν κοστίζει τίποτα στους αμερικανούς φορολογούμενους». Μετά την αιματηρή αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στις αρχές Ιουνίου που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του μέχρι τότε προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο ρεπουμπλικάνος επιδιώκει να επιταχυνθεί εκ νέου η αξιοποίηση των αποθεμάτων πετρελαίου και αερίου της χώρας αυτής, υπό δική του πατρονία.

Πηγή: newsbomb.gr