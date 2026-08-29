Προμηθέας: Τετραετές συμβόλαιο στον Νικολαΐδη

Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Απόστολο Νικολαΐδη, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Πατρινούς.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον αθλητή Απόστολο Νικολαΐδη, ο οποίος θα είναι κάτοικος Πατρών για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο Απόστολος Νικολαΐδης γεννήθηκε στις 31 Μαρτίου του 2006. Έχει ύψος 1,91 μ. και αγωνίζεται ως point guard. Ξεκίνησε την καριέρα του από τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, ενώ στη συνέχεια μεταπήδησε στα τμήματα υποδομών του Ολυμπιακού. Ο ταλαντούχος γκαρντ έκανε το ντεμπούτο του στη μεγάλη κατηγορία σε ηλικία μόλις 16 ετών, τη σεζόν 2022-23, φορώντας την φανέλα του Λαυρίου, με το οποίο αποκόμισε τις πρώτες του παραστάσεις από το υψηλό επίπεδο. Το 2023 εντάχθηκε στον Πανερυθραϊκό, στον οποίο αγωνίστηκε την επόμενη τριετία, στο πρωτάθλημα της Elite League. Την περσινή σεζόν μάλιστα, πραγματοποίησε ένα ιδιαίτερα μεστό πρωτάθλημα, με 10,4 πόντους, 5,1 ριμπάουντ, 5,1 ασίστ και 1,8 κλεψίματα ανά παιχνίδι. Επιπλέον, υπήρξε διεθνείς με τις μικρές εθνικές ομάδες.

Καλωσορίζουμε τον Απόστολο Νικολαΐδη στην οικογένεια του Προμηθέα Πάτρας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες.