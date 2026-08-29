Τα έργα ξεκίνησαν στο ΣΕΦ, χαρτιά υπάρχουν;

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος Αγγελόπουλος πόζαρε μπροστά από το εργοτάξιο εντός του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, τη στιγμή που η διοίκηση και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τηρούν σιγήν ιχθύος αναφορικά με τα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν, σχετικά με τη νομιμότητα των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Καταρχάς όπως μάθαμε από δημοσίευμα στο Πρώτο Θέμα, αντί επισήμων απαντήσεων, στα ερωτήματα που τέθηκαν από το SDNA προς τη διοίκηση του σταδίου και την ΓΓΑ, αυτή τη στιγμή στο ΣΕΦ τρέχουν δύο παράλληλα έργα.

Το πρώτο αφορά στον εκσυγχρονισμό των κτηριακών εγκαταστάσεων και υλοποιείται από την ΚΑΕ Ολυμπιακός και το δεύτερο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση και θεωρητικά θα υλοποιηθεί από το ΣΕΦ.

Το «θεωρητικά» επισημαίνεται διότι στο μπλόκο που είχε ρίξει το Ε’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την απόφαση 345/2026 σημείωνε ότι «υπήρξε στις 22.7.2026, έγγραφη καταγγελία πολίτη, στην οποία αναφέρονταν ότι ήδη εκτελούνταν οικοδομικές εργασίες στην οροφή και εν γένει στο κτιριακό συγκρότημα του ΣΕΦ, ορατές από δημόσια οδό, χωρίς να έχει αναρτηθεί πινακίδα έργου με στοιχεία οικοδομικής άδειας, επιβλέποντος μηχανικού και εργολάβου». Γι’ αυτό ακριβώς το θέμα το Ελεγκτικό ζητούσε διευκρινίσεις.

Σύμφωνα βέβαια με το χθεσινό δημοσίευμα, όλες οι εργασίες είναι καθ’ όλα νόμιμες, χωρίς ωστόσο, ούτε στο δημοσίευμα, ούτε προς το παρόν το Στάδιο ή η ΓΓΑ να έχουν δημοσιοποιήσει όλα τα σχετικά έγγραφα που βεβαιώνουν τη νομιμότητα των εργασιών.

Εξαιρετικά προβληματικό σημείο του συγκεκριμένου δημοσιεύματος είναι εκείνο που αναφέρει ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει προχωρήσει στις εργασίες ως μισθωτής, προκειμένου να μετατρέψει την κεντρική αρένα σε αμιγώς μπασκετικό γήπεδο.

Σύμφωνα με το τεύχος Β’ και αρ. 346 του Φύλλου Εφημερίδας Κυβερνήσεως της 11 Μαΐου 1989, σκοπός του ΣΕΦ ήταν:

1. α. Η ανάπτυξη του αγωνιστικού και μαζικού αθλητισμού.

β. Η αναβάθμιση του πολιτιστικού και αθλητικού επιπέδου του λαού και γενικά η εξυπηρέτηση του αθλητισμού.

2. Το Σ.Ε.Φ. για την επίτευξη της αποστολής του και την υλοποίηση των σκοπών του μεριμνά για: α. Την καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλητικού πνεύματος, της ομαδικότητας και της ευγενοὺς ἀμιλλας. β. Τον προγραμματισμό και πραγματοποίηση αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων. γ. Τη συντήρηση όλων των εγκατάστασεων και μέσων που έχει στη διάθεσή του και την αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους. δ. Την αξιοποίηση και ανάπτυξη του περιβάλλοντα χώρου.

Στο ίδιο ΦΕΚ στο Αρθρο 4 στα Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο πρόεδρος Εποπτεύει όλες τις λειτουργίες του Σ.Ε.Φ, επιμελείται και αποφασίζει πάνω σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας του σταδίου, μέσα στα πλαίσια των σχετικών νόμων και των εξουσιοδοτήσεων που του παρέχονται από το Διοικητικό συμβούλιο.

Ένα φλέγον ερώτημα που προκύπτει βάσει των ανωτέρω λοιπόν, είναι κατά πόσο μπορεί πρόεδρος και διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΦ να επιτρέπουν σε έναν μισθωτή να αλλάξει τον σκοπό και τη χρήση στην κεντρική αρένα του σταδίου προχωρώντας σε εκτεταμένες εργασίες χωρίς να έχει προηγηθεί η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του Σταδίου από την Πολιτεία στην ερυθρόλευκη ΚΑΕ, η οποία ουσιαστικά ενεργοποιεί το άρθρο 163 του Νόμου 5224/2025, με το οποίο το κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης του ΣΕΦ παραχωρήθηκε, κατά χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση, για 49 έτη, στην ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Το δημοσίευμα λοιπόν, μας ενημερώνει ότι δεν έχουν ξεκινήσει έργα ενεργειακής αναβάθμισης καθώς ο διαγωνισμός λήγει στις 10/09/2026, αλλά μόνον οι εργασίες της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Με δεδομένο αυτό θα πρέπει να μας απαντήσει το ΣΕΦ στα εξής ερωτήματα:

1. Ποιος είναι ο αριθμός και η ημερομηνία της οικοδομικής άδειας;

2. Ποιος είναι ο ανάδοχος του έργου στην άδεια;

3. Ποιος εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης/δικαιούχος του ακινήτου;

4. Ποιος εμφανίζεται ως αιτών/διαχειριστής του έργου;

5. Ποιος είναι ο επιβλέπων μηχανικός και ποιοι οι μελετητές;

6. Ποιο ακριβώς φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει η άδεια;

7. Περιλαμβάνονται οι συγκεκριμένες καθαιρέσεις των κερκίδων στην εγκεκριμένη μελέτη;

8. Υπάρχει έγκριση εργασιών δόμησης/άδεια για κάθε επιμέρους επέμβαση που απαιτείται και όχι μόνο μία γενική άδεια;

Επιπροσθέτως το ΣΕΦ υποχρεούται να μας κοινοποιήσει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών από την ΚΑΕ.

Να δοθούν στη δημοσιότητα:

πρακτικό ΔΣ, αριθμός απόφασης, ημερομηνία, περιγραφή εργασιών (προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει επικάλυψη των δύο έργων, πχ τα κουφώματα είναι έργο ενεργειακής αναβάθμισης), διάρκεια, όροι πρόσβασης και χρήσης του χώρου, κατανομή ευθύνης, ασφαλιστική κάλυψη, υποχρεώσεις αποκατάστασης.

11. Η ΑΔΑ, εφόσον πρόκειται για πράξη που υπάγεται στις υποχρεώσεις δημοσιότητας (το ΣΕΦ βέβαια, από αναλήψεως καθηκόντων της προέδρου Χριστίνας Τσιλιγκίρη για κάποιο λόγο σταθερά επιλέγει να μην αναρτά στη Διαύγεια, -όπως υποχρεούται βάσει νόμου- τις αποφάσεις του ΔΣ).

Σε ότι αφορά τώρα στα έργα ενεργειακής αναβάθμισης, τα οποία θεωρητικά είπαμε, δεν εκτελούνται, και με δεδομένο ότι σε λίγες μέρες (10/09) λήγει ο νέος διαγωνισμός, ας μας απαντήσει η διοίκηση του ΣΕΦ, τι γίνεται με τον υποψήφιο ανάδοχο και την απαίτηση να έχει εκτελέσει μέσα στην τελευταία τριετία ένα κτιριακό έργο αξίας τουλάχιστον 20 εκατ. ευρώ, το οποίο να περιλαμβάνει ταυτόχρονα ανοικτή γεωθερμία με θαλασσινό νερό, εναλλάκτη θαλασσινού–γλυκού νερού και υδρόψυκτη αντλία θερμότητας.

Απέδειξε την αναγκαιότητα της εμπειρίας, η οποία θα μπορούσε να «φωτογραφίζει» έναν υποψήφιο ανάδοχο ή αυτό θα επιτρέψει τελικώς να μπουν στον διαγωνισμό κι άλλοι υποψήφιοι ανάδοχοι, κάτι το οποίο μπορεί δυνητικά να προκαλέσει καθυστερήσεις στην έναρξη των εργασιών εφόσον υπάρξουν ενστάσεις;