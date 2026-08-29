Συνελήφθη 34χρονος που επέδειξε τα γεννητικά του όργανα σε ανήλικες μέσα σε λεωφορείο

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (28/8) μέσα σε λεωφορείο που κινούνταν στη λεωφόρο Κηφισίας, όταν 34χρονος φέρεται να προέβη σε άσεμνη πράξη μπροστά σε δύο 16χρονα κορίτσια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να επέδειξε τα γεννητικά του όργανα στις δύο ανήλικες και να αυνανίστηκε ενώ βρισκόταν μέσα στο λεωφορείο.

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο όπου βρισκόταν το λεωφορείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 34χρονου.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στα κρατητήρια από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης με τη διαδικασία του αυτοφώρου, αντιμετωπίζοντας τις προβλεπόμενες κατηγορίες.

Πηγή: newsbomb.gr