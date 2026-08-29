Μεσολόγγι: Νεκρός εντοπίστηκε 48χρονος γιατρός στο νοσοκομείο

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου ένας 48χρονος αναισθησιολόγος στο δωμάτιο εφημερίας στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο 48χρονος βρισκόταν σε εφημερία και το προηγούμενο βράδυ είχε συμμετάσχει κανονικά στο πρόγραμμα του νοσοκομείου.

Το πρωί, συνάδελφός του που πήγε στο δωμάτιο, προκειμένου να τον αντικαταστήσει, τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του, κάτω από το κρεβάτι.

Ο 48χρονος ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού ηλικίας 8 ετών, ενώ δεν αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Πηγή: newsbomb.gr