Cosmote TV… τέλος: Η μετάβαση στο Magenta TV και η προσθήκη του Disney+

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, γράφει για το πότε η νέα εμπορική ταυτότητα θα εμφανιστεί σε εφαρμογές και αποκωδικοποιητές

Σε Magenta TV αναμένεται να μετονομαστεί η Cosmote TV, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του ομίλου Deutsche Telekom για την καθιέρωση ενιαίας εμπορικής ταυτότητας στις ευρωπαϊκές αγορές. Η αλλαγή σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, ενώ η σχετική διαφημιστική καμπάνια τοποθετείται χρονικά μέσα στο φθινόπωρο.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αφορά πρωτίστως την ονομασία, το λογότυπο, τα χρώματα και τη συνολική εικόνα της συνδρομητικής πλατφόρμας. Η Cosmote TV θα συνεχίσει να λειτουργεί ως τηλεοπτική υπηρεσία του ΟΤΕ, περνώντας κάτω από την εμπορική ομπρέλα του Magenta, την οποία αξιοποιεί ήδη η Deutsche Telekom σε προϊόντα και υπηρεσίες της σε άλλες χώρες.

Η πλήρης μετονομασία της Cosmote TV δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί μέσω αναλυτικής επίσημης ανακοίνωσης του ΟΤΕ. Η προοπτική, πάντως, έχει συνδεθεί ήδη με τη σταδιακή μετάβαση του ομίλου στην κοινή ταυτότητα Telekom και την επέκταση των υπηρεσιών Magenta στην ελληνική αγορά.

Τι προβλέπεται για συμβόλαια και χρεώσεις

Με βάση τις έως τώρα πληροφορίες, οι υφιστάμενοι συνδρομητές δεν θα χρειαστεί να πραγματοποιήσουν νέα εγγραφή, να αντικαταστήσουν το συμβόλαιό τους ή να ακολουθήσουν κάποια ειδική διαδικασία μετάβασης. Οι ενεργές συνδέσεις θα συνεχίσουν να λειτουργούν, με τη νέα ονομασία να αντικαθιστά σταδιακά την Cosmote TV στις διαφορετικές εκδόσεις της υπηρεσίας.

Η αλλαγή εμπορικής ταυτότητας δεν αναμένεται να επιφέρει από μόνη της αύξηση στα μηνιαία πάγια. Οι συνδρομές, οι χρεώσεις και το περιεχόμενο των υφιστάμενων πακέτων προβλέπεται να διατηρηθούν κατά τη μετάβαση. Αυτό, πάντως, δεν ισοδυναμεί με μόνιμο «πάγωμα» των τιμών, καθώς οι όροι της υπηρεσίας προβλέπουν ότι μετά τη λήξη της περιόδου δέσμευσης εφαρμόζεται ο εκάστοτε ισχύων τιμοκατάλογος.

Σήμερα, το πακέτο Cosmote TV Full μέσω διαδικτύου προσφέρεται με μηνιαίο πάγιο 28,20 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο πρόγραμμα χωρίς δέσμευση διαμορφώνεται στα 30,82 ευρώ τον μήνα. Το Cosmote TV Full μαζί με το Netflix προσφέρεται στα 35,17 ευρώ τον μήνα με 24μηνη δέσμευση.

Η αλλαγή σε εφαρμογές και αποκωδικοποιητές

Το Magenta TV αναμένεται να εμφανιστεί σταδιακά στις εφαρμογές για έξυπνες τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα και φορητές συσκευές, καθώς και στο περιβάλλον των αποκωδικοποιητών. Η μετάβαση δεν θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε όλα τα σημεία πρόσβασης.

Για ένα μεταβατικό διάστημα είναι πιθανό να συνυπάρχουν η σημερινή και η νέα εμπορική ταυτότητα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές και εμπορικές αλλαγές. Στην πράξη, ο συνδρομητής θα δει διαφορετικό όνομα, νέο λογότυπο και τα χαρακτηριστικά χρώματα του Magenta, χωρίς να χάσει την πρόσβαση στο πακέτο του.

Η επιλογή του ονόματος εντάσσεται στον σχεδιασμό της Deutsche Telekom να δημιουργήσει αναγνωρίσιμη κοινή ταυτότητα για τις υπηρεσίες της. Στην Ελλάδα έχουν ήδη παρουσιαστεί το MagentaONE, για τον συνδυασμό τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, και το πρόγραμμα επιβράβευσης Magenta Moments.

Netflix, Disney+ και ενιαίος λογαριασμός

Στο περιεχόμενο, η Cosmote TV διαθέτει ήδη πακέτα που συνδυάζονται με το Netflix, επιτρέποντας την ενσωμάτωση της συνδρομής στον ίδιο λογαριασμό. Το επόμενο βήμα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, είναι η προσθήκη αντίστοιχης δυνατότητας για το Disney+.

Η ένταξη του Disney+ θα ενισχύσει τη λογική της πλατφόρμας ως κεντρικού σημείου διαχείρισης τηλεοπτικού και διαδικτυακού περιεχομένου. Οι συνδρομητές θα μπορούν να συνδυάζουν την υπηρεσία με το τηλεοπτικό πακέτο τους και να εξοφλούν τις σχετικές χρεώσεις μέσω ενιαίου λογαριασμού.

Οι εμπορικοί όροι, οι διαθέσιμες εκδόσεις του Disney+ και οι πρόσθετες χρεώσεις δεν έχουν ακόμη γνωστοποιηθεί αναλυτικά. Συνεπώς, η προσθήκη της υπηρεσίας και η μετάβαση στο Magenta TV αποτελούν δύο διαφορετικές αλλαγές: η πρώτη αφορά το περιεχόμενο και τα συνδυαστικά πακέτα, ενώ η δεύτερη την ονομασία και τη συνολική εμπορική ταυτότητα της πλατφόρμας.

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