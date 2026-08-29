Αταμάν: «Ο Όσμαν είναι ο κορυφαίος παίκτης στη θέση του σε όλη την Ευρώπη»

Ο Εργκίν Αταμάν αποθέωσε τον αρχηγό της εθνικής Τουρκίας, Τζέντι Όσμαν και μίλησε για την αήττητη πορεία της ομάδας του.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής της Τουρκίας μετά την άνετη νίκη απέναντι στη Λιθουανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027:

Για το πλάνο διαχείρισης των παικτών: «Είχαμε σχεδιάσει πόσα λεπτά θα χρησιμοποιήσουμε κάθε παίκτη στα παιχνίδια που αποτελούν στόχο. Κινηθήκαμε βάσει αυτού του πλάνου και θα κάνουμε το ίδιο στην Ισλανδία».

Για την πορεία της εθνικής Τουρκίας την τελευταία τριετία: «Χτίζουμε αυτή την εθνική ομάδα εδώ και τρία χρόνια και πέρυσι έφτασε στην κορυφή. Με το μπάσκετ που έπαιξε κέρδισε τον θαυμασμό ολόκληρου του μπασκετικού κόσμου. Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Euroabasket για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια, χάνοντας τον τελικό στις τελευταίες στιγμές. Τώρα συνεχίζουμε με τον ίδιο βασικό κορμό».

Για την απουσία του Αλπερέν Σενγκούν: «Αν κοιτάξετε το τωρινό ρόστερ, ο Αλπερέν απουσιάζει. Είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται στις ΗΠΑ, σε καμπ της ομάδας του στο NBA. Στη θέση του βάλαμε τον Γιγίτζαν Σαϊμπίρ, τον οποίο την περασμένη χρονιά δεν καταφέραμε την τελευταία στιγμή να πάρουμε μαζί μας στο Eurobasket. Στο ματς με τη Λιθουανία μας προσέφερε πολλά».

Για τις αλλαγές στο ρόστερ και το κλίμα της ομάδας: «Απουσιάζει και ο Σέιν Λάρκιν, ο οποίος αντιμετωπίζει έναν τραυματισμό. Εντάξαμε στην ομάδα τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς. Συνεχίζουμε με το ίδιο σύστημα και τον ίδιο κορμό. Το επίπεδο της ενότητς στην ομάδα είναι ήδη εξαιρετικά υψηλό. Πρέπει να συνεχίσουμε ακριβώς έτσι».

Για τις δυνατότητες των παικτών του: «Οι στόχοι είναι υψηλοί, αλλά και οι δυνατότητες των παικτών μας είναι τεράστιες. Όταν αφήνουμε στην άκρη τους εγωισμούς, μπορούμε να παίξουμε εξαιρετικό μπάσκετ, όπως κάναμε απόψε».

Για την εμφάνιση και την ηγετική παρουσία του Τζέντι Όσμαν: «Πρώτα απ’ όλα, θέλω να συγχαρώ τον Τζέντι. Είναι ένας καταπληκτικός αρχηγός για αυτή την ομάδα εδώ και τρία χρόνια και δίνει τα πάντα. Κατά διαστήματα μπορεί να παρουσιάσει πτώση στην απόδοσή του, όμως αυτή τη φορά βρέθηκε σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Κατά τη γνώμη μου, ο Τζέντι είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη στη θέση του. Όταν τον αξιοποιείς με τον σωστό τρόπο, το αποτυπώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο παρκέ. Δημιουργεί για τους συμπαίκτες του και ταυτόχρονα προσφέρει πάρα πολλά με τον θετικό χαρακτήρα του. Η συνεισφορά του σε αυτή την ομάδα είναι τεράστια. Ελπίζω να συνεχίσει να είναι αρχηγός της εθνικής μας για πολλά ακόμη παιχνίδια».

Για το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η εθνική Τουρκίας: «Διαθέτουμε ένα πολύ καλό ρόστερ και εξαιρετικούς παίκτες. Όταν τους βάζεις να παίξουν το σωστό μπάσκετ και τους δίνεις το κατάλληλο κίνητρο, έρχονται αυτά τα αποτελέσματα. Στις ομάδες στις οποίες βρίσκομαι και με εμένα στον πάγκο, οι στόχοι είναι πάντοτε υψηλοί. Οι παίκτες ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο. Γι’ αυτό δεν αποτελεί έκπληξη για εμένα το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ομάδα».