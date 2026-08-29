Γκούντουριτς: «Πραγματικός επαγγελματίας ο ΛεΝτέι»

Ο Μάρκο Γκούντουριτς έπλεξε το εγκώμιο του Ζακ ΛεΝτέι, ο οποίος αποχώρησε από το Μιλάνο με προορισμό τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Αναλυτικά όσα είπε στο "6.75 podcast":

Για τον χαρακτήρα του Ζακ ΛεΝτέι: «Είναι ένας ιδιαίτερος τύπος, με μοναδική προσωπικότητα, αλλά είναι καλός άνθρωπος. Παλαιότερα πίστευα πως προσπαθούσε να τραυματίσει τους αντιπάλους του, όμως στη συνέχεια τον συμπάθησα πολύ».

Για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει: «Είδα πόσο σκληρά δουλεύει σε κάθε προπόνηση, με αυτή την τρελή ενέργεια. Όλα όσα κάνει στους αγώνες τα κάνει και στις προπονήσεις. Θέλει να κερδίζει και κάνει πολύ καλό στα αποδυτήρια».

Για το οξυγόνο που κουβαλά μαζί του: «Κουβαλά μαζί του και οξυγόνο, το οποίο χρησιμοποιεί όταν κοιμάται πριν από τους αγώνες».

Για τον επαγγελματισμό του: «Είναι πραγματικός επαγγελματίας και εξαιρετικό παιδί. Πέρασα πολύ όμορφα μαζί του και θα μου λείψει φέτος».