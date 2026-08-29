Πολάκης: Με ενδιαφέρει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ανοιχτή η υποψηφιότητα για δήμαρχος Χανίων

Το ενδιαφέρον του να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και να τον οδηγήσει στη Βουλή εκφράζει στα «Χανιώτικα νέα» ο Παύλος Πολάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτή η συζήτηση θα γίνει ανάλογα με τον χρόνο που θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές.

Σε μια συνέντευξη χωρίς υπεκφυγές, ο Χανιώτης π. υπουργός αφήνει παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος για δήμαρχος Χανίων ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει κλείσει το κεφάλαιο τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο ίδιος εξαπολύει ευθεία επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αφήνει αιχμές για τις εξαγγελίες της Ντόρας Μπακογιάννη σχετικά με το νοσοκομείο, καταγγέλλει οικονομικά κι άλλα συμφέροντας στον τομέα της ενέργειας, της τουριστικής ανάπτυξης και των αγροτικών επιδοτήσεων. Παράλληλα αναφέρεται και στις εξελίξεις στον χώρο της Αριστεράς, σχολιάζοντας τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και τον Στέφανο Κασσελάκη.

Ο Παύλος Πολάκης παραδέχεται εξαρχής ότι το τελευταίο διάστημα έδωσε μεγαλύτερο βάρος στις εσωκομματικές εξελίξεις και στην κεντρική πολιτική σκηνή, αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο την πιο έντονη ενασχόληση με τα ζητήματα των Χανίων.

«Έχετε δίκιο», απαντά στην επισήμανση ότι από βουλευτή της αντιπολίτευσης θα αναμενόταν μεγαλύτερο pressing στα τοπικά θέματα. Αποδίδει αυτή την επιλογή στις «χοντρές ανακατατάξεις» στον πολιτικό χώρο του, υποστηρίζοντας ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε φάση ανασυγκρότησης: «Ξαναφτιάχνουμε τα όργανα, ξαναφτιάχνουμε τις νομαρχιακές, ξαναστήνουμε το κόμμα στα πόδια του».

«ΤΑ ΧΑΝΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ»

Αφορμή για να περάσει η κουβέντα στο μοντέλο ανάπτυξης της πόλης αποτελεί η Νέα Χώρα και το πρόσφατο πρόβλημα με το αποχετευτικό δίκτυο.

«Το μοντέλο ανάπτυξης το οποίο πριμοδότησε η τωρινή δημοτική αρχή νομίζω ότι έχει φτάσει τα όριά του. Δηλαδή το σκάσιμο της αποχέτευσης δεν έγινε γενικώς και αορίστως επειδή ήταν παλιό το δίκτυο, έγινε γιατί υπερέβη το όριό του».

— Δηλαδή ξεπεράστηκαν οι αντοχές της πόλης;

«Ακριβώς. Δηλαδή εδώ πλέον αρχίζουμε και γινόμαστε λίγο Ισπανία σαν Χανιά. Φτάνουμε τα όρια αντοχής της φέρουσας ικανότητας των υποδομών και των δικτύων της πόλης. Και εγώ το λέω πολύ ευθέως. Εγώ δεν γουστάρω άλλη τέτοια ανάπτυξη για τα Χανιά».

— Και τι κάνουμε; Βάζουμε περιορισμούς;

«Στις επόμενες εκλογές αλλάζουμε δημοτική αρχή. Ένα. Δεύτερον, περιγράφουμε ένα μοντέλο ανάπτυξης για τον νομό το οποίο θα είναι διαφορετικό. Δεν μπορεί ο Μπάλος και το Ελαφονήσι να σηκώσουνε 5-6.000 τουρίστες κάθε μέρα. Δεν γίνεται. Θα βρομέσει η κατάσταση. Τέλος. Δεν γίνονται άλλα ξενοδοχεία στα Χανιά. Δεν γίνεται».

Στη συνέχει, ο Παύλος Πολάκης στρέφει τα πυρά του προσωπικά προς την οικογένεια Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι «περάσανε μια σειρά από ατομικές χαριστικές ρυθμίσεις, η Ντόρα, ο Κυριάκος κτλ. για να χτιστούν ξενοδοχεία από το Μαράθι μέχρι παντού».

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ίδιος διευρύνει την κριτική του απέναντι στον πρωθυπουργό, συνολικά στο αναπτυξιακό μοντέλο της Κρήτης: «Το μοντέλο ανάπτυξης της Κρήτης το οποίο προωθεί και πρεσβεύει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη είναι το εξής: άπειρα πολλά μεγάλα ξενοδοχεία στην παραλιακή ζώνη, στη βόρεια και νότια μεριά της Κρήτης, σε ανθρώπους που ανήκουν στην πολιτική επιρροή του Μητσοτάκη, χωρίς όρους, όρια και κανόνες».

Ως παράδειγμα αναφέρει την επένδυση στον Άγιο Παύλο – Τριόπετρα στο νότιο Ρέθυμνο, την οποία χαρακτηρίζει «τεράστια, ελεεινή και τρισάθλια επένδυση», ενώ υποστηρίζει ότι το δεύτερο σκέλος του σχεδίου αφορά την εγκατάσταση «2.000 MWανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών πάρκων» στα ορεινά.

«Αυτό είναι το μέλλον του μοντέλου ανάπτυξης που ο Μητσοτάκης προβλέπει, προετοιμάζει, πριμοδοτεί, ενισχύει, νομοθετεί για την Κρήτη».

Κατά τον ίδιο, το συγκεκριμένο μοντέλο διαρρηγνύει ένα κοινωνικό συμβόλαιο δεκαετιών, το οποίο συνδύαζε την ξενοδοχειακή ανάπτυξη με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουρισμού και της εστίασης και με μια ισχυρή αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή.

«Τώρα αυτό καταστρέφεται. […] Είναι η εφαρμογή του σχεδίου Πισσαρίδη στην Κρήτη», λέει και περιγράφει με τον δικό του, χαρακτηριστικό τρόπο αυτό που θεωρεί ότι επιδιώκεται: «Δεν θέλω, ρε παιδί μου, 1.000 μικρομεσαίους. Θέλω 50 μεγάλους κολλητούς μου που θα έχουνε από 200 μεροκαματιάρηδες ο καθένας».

Απέναντι σε αυτό, ο κ. Πολάκης αντιπαραθέτει την ανάπτυξη της ενδοχώρας μέσα από τον περιπατητικό τουρισμό, τα μικρά καταλύματα, τα μονοπάτια, τα φαράγγια και την πρωτογενή παραγωγή, υποστηρίζοντας ότι αυτό πρέπει να αποτελέσει και διακύβευμα των επόμενων δημοτικών και περιφερειακών εκλογών.

ΠΥΛΩΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ… ΣΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Στο ζήτημα της νέας γραμμής υψηλής τάσης του ΑΔΜΗΕ, ο Παύλος Πολάκης υπερασπίζεται την κοινή στάση του με τον δήμαρχο Αποκορώνου Χαράλαμπο Κουκιανάκη και τον δήμαρχο Σφακίων Γιάννη Ζερβό, παρά τις πολιτικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους.

«Εγώ αναγνωρίζω στον Μπάμπη τον Κουκιανάκη ότι καταλαβαίνει ποιο είναι το κυρίαρχο για τον τόπο του και τι συμφέρει την πλειοψηφία των ανθρώπων του τόπου του. Δεν ανήκουμε στον ίδιο πολιτικό χώρο, αλλά επειδή το κριτήριο και των δυο μας στην παρούσα φάση είναι τι είναι προς όφελος της πλειοψηφίας των ανθρώπων, σαφώς και έχουμε κοινή δράση στο συγκεκριμένο ζήτημα».

Και θέτει το ερώτημα: «Όπως ήρθε το καλώδιο από το Κολυμπάρι μέχρι τα Χανιά με υπογειοποίηση, γιατί δεν μπορεί να πάει από δω μέχρι πέρα; Γιατί να μην ακολουθήσει το ίχνος του νέου ΒΟΑΚ ή να υπογειοποιηθεί; Εδώ ετοιμάζουμε καλώδιο από την Κρήτη μέχρι την Κύπρο και μέχρι το Ισραήλ. […] Μη μου λένε ότι τεχνικά δεν μπορεί να γίνει. Σαφώς και μπορεί να γίνει».

Ο ίδιος διατυπώνει ευθέως την εκτίμησή του για το γιατί επιλέγεται η συγκεκριμένη όδευση:

«Όλος ο λόγος που επιμένουν να γίνει δεύτερη γραμμή υψηλής τάσης εκεί που την περνάνε, δηλαδή στο όριο της βόρειας ρίζας των Λευκών Ορέων, είναι για να συνδεθούν οι τεράστιες ανεμογεννήτριες που θέλουν να βάλουν και στον όγκο των ανατολικών Λευκών Ορέων, αλλά και πιο πέρα στη διαδρομή του Ψηλορείτη μέχρι να πάει στη Δαμάστα. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Όλα τα άλλα που λένε είναι μπούρδες. Όλα».

Κατά τον κ. Πολάκη, στόχος είναι «να βολέψουνε αυτούς που έχουν πάρει τις άδειες εγκατάστασης μεγάλων βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», ενώ επικρίνει και την Περιφέρεια Κρήτης, λέγοντας ότι «κρατάει φανάρι σε αυτή την ιστορία» και ζητώντας «πιο στεντόρεια φωνή» αντί για «ναι μεν αλλά».

Στην ίδια συζήτηση κατονομάζει μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, αντιπαραθέτοντάς τους στις ενεργειακές κοινότητες των ΟΤΑ και των συνεταιρισμών. «Γιατί δεν επιτρέπουν στους δήμους της Κρήτης —στους δήμους της Κρήτης, όχι στον Κοπελούζο, τον Μυτιληναίο, τον Βαρδινογιάννη, τη ΔΕΗ— να βάλουν τέτοιες ανεμογεννήτριες, να βάλουν μικρά φωτοβολταϊκά, να βάλουν μικρές ανεμογεννήτριες στο 0,8 MW […] και όλο αυτό το ρεύμα να πηγαίνει στην τοπική κατανάλωση;».

Επιτίθεται δε στον Κωστή Χατζηδάκη για τις αλλαγές που έγιναν μετά το 2019 στην αδειοδότηση των ενεργειακών κοινοτήτων: «Έβγαλε από την προτεραιοποίηση της αδειοδότησης τις ενεργειακές κοινότητες των δήμων ή των συνεταιρισμών, που εμείς το είχαμε βάλει στην πρώτη γραμμή […] όχι ο Μυτιληναίος που μου δέσμευσε πέντε κορυφές».

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΑ

Στο αγροτικό και κτηνοτροφικό ζήτημα ο Παύλος Πολάκης δεν αποφεύγει να αναγνωρίσει ότι ψευδείς δηλώσεις υπήρχαν και επί προηγούμενων κυβερνήσεων. «Και επί ΠΑΣΟΚ τα παλιά χρόνια μπορεί να δηλωνόταν παραπάνω τόνοι λάδι από αυτή που παρήγαγες, μπορεί να δηλωνόταν παραπάνω πρόβατα από αυτά που είχες». Προσθέτει μάλιστα ότι «και επί ΣΥΡΙΖΑ σε κάποιες περιπτώσεις, αντί για 100 ζώα να δηλώναν 150», όμως υποστηρίζει ότι όσα ακολούθησαν είχαν άλλη έκταση και στόχευση. «Αλλά μεταξοσκώληκες στο Ηράκλειο δεν είχαν υπάρξει ποτέ, ποτέ! Μπαμπάκια στο Μυλοπόταμο και στα Σφακιά δεν είχαν υπάρξει ποτέ».

Καταγγέλλει ότι επρόκειτο για «συνειδητή διάχυση της διαφθοράς και της εξαγοράς αγροτοκτηνοτροφικού πληθυσμού», συνδέοντας το φαινόμενο με την ανανέωση πελατειακών δεσμών.

Η πρότασή του είναι να αλλάξει ο ίδιος ο μηχανισμός των ενισχύσεων: «Η επιδότηση πρέπει να συνδεθεί με την παραγωγή. Όχι με το πόσα κεφάλια πρόβατα ή με το πόσες ελιές, αλλά με το πόσα κιλά λάδι, με το πόσα κιλά γάλα, με το πόσα κιλά τυρί. Και εκεί αυτός που πραγματικά παράγει θα πάρει πολύ παραπάνω από αυτά που παίρνει σήμερα».

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Η συζήτηση περνά στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Χανίων και στην πρόταση που παρουσίασε πρόσφατα σε συνέντευξή της στα «Χανιώτικα νέα» η Ντόρα Μπακογιάννη για δημιουργία campus με κατοικίες για υγειονομικούς.

«Κυβερνάνε από το ’19, διαχειρίστηκαν 40 δισ. από την πανδημία, διαχειρίστηκαν 32 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης, διαχειρίστηκαν άλλα 30 δισ. από το ΕΣΠΑ […] και έρχεται επτά χρόνια μετά η κυρία Μπακογιάννη να μας πει ότι ετοιμάζει campus έξω από το νοσοκομείο».

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας αντιπαραθέτει σε αυτό το έργο που, όπως λέει, έγινε την περίοδο 2015-2019: «Παρέλαβα ένα Νοσοκομείο Χανίων το 2015 και παρέδωσα ένα Νοσοκομείο Χανίων το 2019, το οποίο δεν είχε καμία σχέση με το νοσοκομείο του ’15».

Αναφέρεται σε διπλασιασμό του προϋπολογισμού, περίπου 200 εργαζόμενους και 60 γιατρούς περισσότερους, αιμοδυναμικό και στεφανιογράφο, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, παιδοχειρουργική, θωρακοχειρουργική και πνευμονολογική κλινική.

Κεντρικό ζήτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι οι αποδοχές γιατρών κι εργαζομένων: «Εάν δεν υπάρξει καταρχήν διπλασιασμός των αμοιβών των νοσοκομειακών γιατρών και μια αύξηση της τάξεως των 500 ευρώ τουλάχιστον για το υπόλοιπο προσωπικό καθαρά, δεν θα αναστραφεί η πορεία καταστροφής του δημόσιου συστήματος υγείας».

Και συνδέει ευθέως το πρόβλημα με το κόστος ζωής στα Χανιά: «Η γενιά των νέων γιατρών που βγαίνει τώρα στα πράγματα δεν θα κάτσει για 1.000 και 1.100 ευρώ να τραβάει 8 και 10 εφημερίες τον μήνα […] και την ίδια στιγμή με την ιστορία του υπερτουρισμού και του Airbnb που υπάρχει στα Χανιά να της ζητάνε 600 ευρώ για μια γκαρσονιέρα, ένα δυάρι ή 700».

Υπενθυμίζει ότι ως δήμαρχος Σφακίων είχε εξασφαλίσει στέγη για αγροτικούς γιατρούς ήδη από την περίοδο 2010-2015 και καταλήγει για το campus: «Δεν το πιστεύω. Είναι απλά μια προεκλογική διακήρυξη. Πρέπει να υπάρξει αλλαγή στη μισθολογική πολιτική σε σχέση με τους γιατρούς. Αλλιώς δεν θα αντιστραφεί αυτή η ιστορία».

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ

Ρωτάμε τον κ. Πολάκη αν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για όλα αυτά; «Σαφώς και υπάρχει», απαντά. Ο Παύλος Πολάκης προτείνει φορολόγηση μερισμάτων, τραπεζών, διυλιστηρίων και κερδών στην ενέργεια, αλλά και διαφορετική πολιτική στις συμβάσεις παραχώρησης.

Στέκεται ιδιαίτερα στην Αττική Οδό, υποστηρίζοντας ότι αντί να παραχωρηθεί εκ νέου «στην ΤΕΡΝΑ», το Δημόσιο θα μπορούσε να αναλάβει τη λειτουργία της και, κατά την εκτίμησή του, να έχει «με χαμηλότερα διόδια από ό,τι σήμερα ένα έσοδο 700-800 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο».

«Όλα είναι θέμα πολιτικής επιλογής. Δεν γίνεται να έχουμε 4 δισ. τον χρόνο υπερκέρδη οι τράπεζες και να μην τις φορολογούμε στο όνομα του αναβαλλόμενου φόρου. Ε, να έρθει μία τράπεζα πίσω τότε για να κανονίσουμε πιστωτική πολιτική».

Ανάλογα αιχμηρός είναι για τα διυλιστήρια, υποστηρίζοντας ότι το περιθώριο διύλισης έχει αυξηθεί δραματικά σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

«6 με 9 δολάρια το βαρέλι είναι ένα ικανοποιητικότατο κέρδος. Αυτό ξέρετε τι θα σήμαινε; Αν τα 35 δολάρια το βαρέλι γινόταν 6 που ήταν επί ημερών μας, θα έπεφτε μισό ευρώ η βενζίνη κάτω, μισό! Και άλλα 30 λεπτά με 35 θα έπεφτε αν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης […] γινόταν 400 ευρώ».

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η συζήτηση μεταφέρεται στην πολυδιάσπαση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου.

— Πώς φτάσαμε σε τόσα κόμματα που κινούνται περίπου στον ίδιο χώρο;

«Κάποιοι δούλεψαν για αυτήν, κύριε Περάκη, δυστυχώς. Τίποτα δεν γίνεται τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Δυστυχώς κάποιοι δούλεψαν για αυτήν την πολυδιάσπαση και γι’ αυτό κυβερνάει ακόμα ο Μητσοτάκης».

— Η κίνηση Τσίπρα δουλεύει για τον Μητσοτάκη δηλαδή;

«Εγώ δεν θα πω ότι δουλεύει ο Τσίπρας για τον Μητσοτάκη. Εγώ θα πω ότι ο Τσίπρας θα κριθεί από το αν διατυπώσει ή συμφωνήσει ένα πρόγραμμα σαν αυτό που λέω».

Και ποιος θα μπορούσε να ηγηθεί μιας τέτοιας κυβέρνησης;

«Αυτός που μπορεί. Και αυτός που μπορεί είναι αυτός που θα εκπέμψει ένα λαϊκά κατανοητό, κοινωνικά αναγκαίο και εφαρμόσιμο πρόγραμμα βαθιών αλλαγών προς όφελος του λαού».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Ο Παύλος Πολάκης περνά στη συνέχεια στις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που, κατά τον ίδιο, θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα προοδευτικής διακυβέρνησης. Πρώτη είναι η επαναφορά της ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο. «Έχει αξία και αξίζει να στηρίξεις μια κυβέρνηση η οποία θα πάρει τη ΔΕΗ πίσω στα χέρια της με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που με νόμο θα πει ότι συμμετέχει μόνο το Δημόσιο και ο ΕΦΚΑ και παίρνει από το CVC Fund πίσω την πλειοψηφία, ορίζει το διοικητικό συμβούλιο και αλλάζει την τιμολόγηση».

Στην ίδια λογική εντάσσει και τα ΕΛΠΕ: «Αξίζει να στηρίξω μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που θα πει ότι τα ΕΛΠΕ, που έδωσα το management στον Λάτση, το παίρνω πίσω, γιατί έτσι θα ορίσω τους κανόνες του ανταγωνισμού».

Τρίτη προϋπόθεση, κατά τον ίδιο, είναι η επιστροφή της Εθνικής Τράπεζας σε δημόσιο έλεγχο, ώστε να μπορεί η κυβέρνηση να κατευθύνει την πιστωτική πολιτική προς τους μικρομεσαίους.

Τέλος, προτάσσει «13ο, 14ο μισθό και 13η σύνταξη», υποστηρίζοντας ότι μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσα από φορολόγηση μερισμάτων και υπερκερδών.

Ο ίδιος προαναγγέλλει επίσης νέα πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος, η οποία, όπως περιγράφει, θα προβλέπει απόσυρση των εγγυήσεων του «Ηρακλή» και παροχή εγγυήσεων στον ΕΦΚΑ ώστε να αναλάβει κόκκινα δάνεια που βρίσκονται σήμερα σε servicers και να προχωρήσει σε νέες συμφωνίες με τους οφειλέτες με στόχο την προστασία κατοικιών από πλειστηριασμούς.

«ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΑ ΕΓΩ, Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΕΦΥΓΕ»

«Όταν η κουβέντα φτάνει στην πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και στην προσωπική σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Παύλος Πολάκης δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνείας.

«Δεν άλλαξα εγώ, ο Τσίπρας έφυγε. Εγώ από το ’15-’16, όταν κατάλαβα και από κυβερνητική θέση τι ακριβώς παίζεται σε αυτή τη χώρα, τα ίδια λέω. Τα ίδια πολεμώ, τα ίδια προσπαθώ. Και «όσο είχα μία επίδραση στην κεντρική πολιτική σκηνή και στον Τσίπρα, 32% πήραμε. Όταν άρχισαν να μη με ακούνε, όχι μόνο ο Τσίπρας αλλά και κάποιοι άλλοι, φτάσαμε στο 17,8%».

Και συνεχίζει ακόμη πιο αιχμηρά: «Το θέμα είναι ότι το ’19 με ’23 ο Τσίπρας δεν έκανε αντιπολίτευση. Έκανα εγώ και μερικοί άλλοι. Ο Τσίπρας δεν έκανε».

Κατηγορεί παράλληλα στελέχη της τότε ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ότι υποβάθμιζαν τις αποκαλύψεις του Τομέα Διαφάνειας: «Ο τομέας διαφάνειας […] βγάζαμε τρία σκάνδαλα τη μέρα για το πώς έτρωγε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και τα λεφτά της πανδημίας ο Μητσοτάκης, και ο κεντρικός ΣΥΡΙΖΑ —όχι μόνο ο Τσίπρας, αλλά και ο Τσακαλώτος, ο Τζανακόπουλος, ο Φίλης κτλ.— λέγανε “έλα μωρέ, αυτά είναι σκανδαλολογία, δεν είναι της Αριστεράς αυτά”».

Όπως υποστηρίζει, ο κόσμος εξέλαβε αυτή τη στάση ως «απουσία αντιπολίτευσης».

«Ο ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΦΟΒΟΤΑΝ ΤΟΝ ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ»

Ο κ. Πολάκης επαναφέρει και όσα συνέβησαν πριν από τις εκλογές του 2023 με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά, καταθέτοντας τη δική του εκδοχή για την απομάκρυνση του Μιχάλη Χαιρετάκη. Όπως ισχυρίζεται, το ψηφοδέλτιο είχε εγκριθεί ομόφωνα από την Πολιτική Γραμματεία, αλλά στη συνέχεια ο Γιώργος Σταθάκης «φοβόταν ότι θα τον πέρναγε ο Χαιρετάκης» και «εκβίασε τον Τσίπρα ότι “εγώ θα φύγω”», με αποτέλεσμα ο τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να αφαιρέσει τον κ. Χαιρετάκη από το ψηφοδέλτιο.

«ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ Ο ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ»

Σχολιάζοντας τη στήριξη που παρείχε στον Στέφανο Κασσελάκη, ο Παύλος Πολάκης σημειώνει: «Τον Κασσελάκη τον στήριξα και εγώ, πιστεύοντας ότι ένας νέος άνθρωπος που είχε μια επιρροή στη νεολαία […] Αλλά ο άνθρωπος τελικά ήταν απατεώνας». Αναλαμβάνει πάντως το δικό του μέρος της πολιτικής ευθύνης: «Εγώ το μερίδιο της ευθύνης μου το ανέλαβα, και γι’ αυτό και στήριξα την απομάκρυνσή του».

Απορρίπτει όμως το αφήγημα ότι ήταν αποκλειστικά δική του επιλογή ο κ. Κασσελάκης: «Μη λένε τώρα ότι τον έφερε ο Πολάκης. Τον στήριξε και ο Τσίπρας μια χαρά».

Για τον τρόπο λειτουργίας των κομμάτων ο κ. Πολάκης σημειώνει ότι «ομάδα χωρίς αρχηγό είναι μηδέν, αλλά και αρχηγός χωρίς ομάδα είναι επίσης μηδέν», περιγράφοντας τον αρχηγό ως «πρώτο μεταξύ ίσων».

Και στη συνέχεια αφήνει μια σαφή προειδοποίηση προς τον Αλέξη Τσίπρα: «Εγώ δεν έχω απαντήσει στο βιβλίο του Τσίπρα συνειδητά. Ίσως να έρθει η στιγμή που θα το κάνω. Όταν το κάνω, κάποιοι θα βάλουν τα κλάματα».

Σπεύδει πάντως να εξηγήσει ότι δεν επιθυμεί έναν νέο εσωτερικό πόλεμο: «Εμένα δεν μου αρέσουν οι εμφύλιοι, γιατί για μένα το κυρίαρχο είναι ότι πρέπει να φύγει αυτός ο τύπος. Αυτή η λαίλαπα που υπάρχει επάνω και κυβερνά τη χώρα, πρέπει να φύγει».

«ΘΕΛΩ ΝΑ ΗΓΗΘΩ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ – ΝΑ ΤΟΝ ΦΕΡΩ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ»

Σχολιάζοντας τον ρόλο των πολιτικών αρχηγών, ο κ. Πολάκης σημειώνει: «Ακούστε, είναι άλλο πράγμα ότι χρειάζονται αρχηγό τα κόμματα και άλλο πράγμα ότι τα κόμματα είναι “one man one shop”. Δεν υπάρχει αυτό. Έτσι, δηλαδή εγώ το έχω βιώσει αυτό από την ιατρική μέχρι την πολιτική. Ομάδα χωρίς αρχηγό είναι μηδέν, αλλά και αρχηγός χωρίς ομάδα είναι επίσης μηδέν. Έτσι, ο αρχηγός είναι ο πρώτος μεταξύ ίσων, και ο πρώτος μεταξύ ίσων αναγνωρίζεται από τους ίσους ότι “ναι, αυτός την κρίσιμη στιγμή μπορεί να πάρει την απόφαση”. Έτσι βγαίνει ο αρχηγός. Δεν είναι “αυτοδιορίζομαι, τα ορίζω όλα και λέω ότι μου φταίει ο ένας, μου φταίει ο άλλος, μου φταίει ο παράλλος”».

— Στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει αρχηγός; Έχει κλείσει το θέμα της ηγεσίας;

«Στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει αυτή τη στιγμή μία κατάσταση συλλογικής ηγεσίας, η οποία θα λυθεί στην πορεία και προς τις εκλογές, είτε και μετά από αυτές, είτε με συνεδριακή διαδικασία είτε με διαδικασία των οργάνων».

— Θα διεκδικήσετε εσείς την προεδρία σε μια τέτοια διαδικασία; Για εσάς έχει κλείσει;

«Όχι βέβαια δεν έχει κλείσει. Η Δούρου είναι πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εκλογές θα γίνουνε φαντάζομαι σε χρόνο πολύ σύντομο, δεν προλαβαίνει να ανοίξει τέτοιο προφανώς, γι’ αυτό και δεν ανοίγουμε και τέτοιο πράγμα και γι’ αυτό και ετοιμάζουμε και την παρουσία μας στη Θεσσαλονίκη».

Υπάρχουν δύο θέσεις. Η μία λέει ότι αν θέλει να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, ο μόνος τρόπος είναι να είναι πρόεδρος ο Παύλος ο Πολάκης.

«Σωστό είναι αυτό»

-Η άλλη λέει ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να είναι μέρος μιας επόμενης κυβέρνησης, δεν μπορεί με τον Παύλο Πολάκη γιατί ο Πολάκης περιορίζει τις συμμαχίες λόγω του ταπεραμέντου του.

« Ακούστε, αυτό το λένε αυτοί που θέλουν η οποιαδήποτε αντί-Μητσοτάκη κυβερνητική λύση να είναι μία από τα ίδια». […] «Όλοι αυτοί που λένε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνεννόηση με τον Πολάκη είναι γιατί θέλουνε μια συνεννόηση στην οποία θα κάνουν κουμάντο ολιγάρχες και καναλάρχες. Εγώ με αυτούς δεν έχω πρεσβευτές».

— Άρα στο επιχείρημα ότι ο Πολάκης πρεσβεύει έναν λαϊκισμό, απαντάτε ότι οι άλλοι πρεσβεύουν έναν ελιτισμό;

«Αυτοί πρεσβεύουν προσκύνημα. Εγώ δεν πρεσβεύω έναν λαϊκισμό. Εγώ πρεσβεύω ένα λαϊκό πρόγραμμα, κοινωνικά κατανοητό, κοινωνικά αναγκαίο και άμεσα εφαρμόσιμο».

— Αν αύριο υπάρχει ένα ευρύτερο προοδευτικό σχήμα, σας ενδιαφέρει αν επικεφαλής θα είναι ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης ή κάποιος άλλος; Αν υπάρχει η προγραμματική συμφωνία που περιγράφετε, προχωράτε;

Η απάντηση είναι από τις πλέον ξεκάθαρες της συνέντευξης: «Με αυτήν τη συμφωνία βάζουμε πλάτη. Χωρίς αυτήν δεν βάζουμε. Να κοπανηθούνε μοναχοί τους».

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Ως προς το που θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, απαντά: «Αν είμαι επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, θα είμαι σε τρεις περιφέρειες, που η μία θα είναι στα Χανιά». Για τη μάχη στα Χανιά εκτιμά ότι υπάρχει σενάριο ακόμη και να μη βγάλει έδρα η Νέα Δημοκρατία, εφόσον τα ποσοστά της υποχωρήσουν κάτω από συγκεκριμένα όρια.

«Εάν η Νέα Δημοκρατία δεν περάσει το 25% και δεν πάρει και 25% εδώ, θα είναι από τις περιοχές που δεν θα βγάλει ούτε βουλευτή. Γι’ αυτό τάζει τώρα».

Και συνδέει ευθέως με αυτή την εκτίμηση τις πρόσφατες εξαγγελίες της Ντόρας Μπακογιάννη:

«Γι’ αυτό την έχει πιάσει την Ντόρα και θέλει να φτιάξει campus εδώ και δεν ξέρω κι εγώ τι από αλλού».

ΠΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ;

Η συνέντευξη κλείνει με ένα ερώτημα που αφορά το πολιτικό μέλλον του ίδιου στα Χανιά.

— Κυκλοφορεί ένα σενάριο ότι ο Παύλος Πολάκης θα μπορούσε να διεκδικήσει τη δημαρχία Χανίων, το οποίο δεν αφήνει αδιάφορο τον κόσμο. Το κεφάλαιο Αυτοδιοίκηση έχει κλείσει για εσάς;

«Ούτε εμένα με αφήνει αδιάφορο αυτό, όπως και η θέση για την Περιφέρεια Κρήτης, αλλά μια τέτοια απόφαση δεν θα την πάρω εάν δεν μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Αν είναι να την πάρω, θα την πάρω πιο πριν . Δεν είναι θέμα του αν δεν μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης δικής μου. Γιατί εμένα, ναι, η Αυτοδιοίκηση μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι σαφές ότι μου αρέσει πάρα πολύ».

Πηγή: haniotika-nea.gr