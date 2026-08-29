Ο Μάρτιν δήλωσε έτοιμος να ηγηθεί της προσπάθειας της Μπαρτσελόνα

Αναλυτικά όσα είπε:
Για τον ηγετικό ρόλο που μπορεί να αναλάβει: «Είμαι πεπεισμένος ότι μπορώ να λειτουργήσω ως ηγέτης και να αναπτύξω αυτόν τον ρόλο, κάνοντας ό,τι χρειάζεται στο παρκέ».
Για την πρώτη εμπειρία του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: «Είμαι ευγνώμων και πολύ ενθουσιασμένος. Θέλω να παίζω δυνατά και να είμαι ανταγωνιστικός για τον κόσμο της Μπαρτσελόνα».
Για το αγωνιστικό στιλ της νέας Μπαρτσελόνα: «Είμαστε μια νεανική και ανταγωνιστική ομάδα, που θέλει να παίζει δυνατά, σε υψηλό τέμπο και έχει τη δυνατότητα να πετυχαίνει πολλά τρίποντα».