Ο Μάρτιν δήλωσε έτοιμος να ηγηθεί της προσπάθειας της Μπαρτσελόνα

Ο Ταϊρίς Μάρτιν δήλωσε πως είναι έτοιμος να αποτελέσει τον ηγέτη της Μπαρτσελόνα, ενώ τόνισε πως οι Καταλανοί θα επιδιώξουν να παίζουν δυνατά, σε υψηλό τέμπο και να έχουν... μπόλικο τρίποντο στο παιχνίδι τους.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τον ηγετικό ρόλο που μπορεί να αναλάβει: «Είμαι πεπεισμένος ότι μπορώ να λειτουργήσω ως ηγέτης και να αναπτύξω αυτόν τον ρόλο, κάνοντας ό,τι χρειάζεται στο παρκέ».

Για την πρώτη εμπειρία του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: «Είμαι ευγνώμων και πολύ ενθουσιασμένος. Θέλω να παίζω δυνατά και να είμαι ανταγωνιστικός για τον κόσμο της Μπαρτσελόνα».

Για το αγωνιστικό στιλ της νέας Μπαρτσελόνα: «Είμαστε μια νεανική και ανταγωνιστική ομάδα, που θέλει να παίζει δυνατά, σε υψηλό τέμπο και έχει τη δυνατότητα να πετυχαίνει πολλά τρίποντα».