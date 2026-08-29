Μπριν Ταϊρί: Ο ΠΑΟΚ, ο κόσμος και το... κρυφό ταλέντο του «DJ Skee» (vid)

Μία διαφορετική πλευρά του εαυτού του αποκάλυψε ο Μπριν Ταϊρί από το Μέτσοβο, με τον άσο του ΠΑΟΚ να μιλά για τη δεύτερη σεζόν του στα «ασπρόμαυρα», τον κόσμο που του έλειψε, αλλά και τα κρυφά του ταλέντα μακριά από τα παρκέ.

Ο Αμερικανός γκαρντ βρίσκεται μαζί με την υπόλοιπη αποστολή του Δικεφάλου στο Μέτσοβο για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και δεν έκρυψε την ανυπομονησία του για την επιστροφή στη δράση.

«Σημαίνει πολλά για μένα που επιστρέφω για να εκπροσωπήσω τον ΠΑΟΚ για δεύτερη χρονιά. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Ξέρουμε ότι θα είναι μια πρόκληση, αλλά είμαστε έτοιμοι γι' αυτή. Όπως είπα, είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά εδώ», ανέφερε αρχικά.

Για τον Ταϊρί, άλλωστε, το μπάσκετ δεν αποτελεί απλώς επάγγελμα: «Το μπάσκετ είναι αυτό που αγαπώ να κάνω. Είναι η δουλειά μου, αλλά ταυτόχρονα και το πάθος μου. Όταν έρχεται η σεζόν, είναι η καλύτερη περίοδος του χρόνου για μένα. Θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να κερδίσουμε πολλά παιχνίδια».

Το Μέτσοβο και η ευκαιρία να «δεθεί» ο νέος ΠΑΟΚ

Ο 28χρονος στάθηκε και στις εντυπώσεις του από το Μέτσοβο, θεωρώντας πως οι ημέρες μακριά από τη Θεσσαλονίκη μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο και στο δέσιμο του νέου συνόλου.

«Το μέρος είναι πανέμορφο. Είναι ένα από τα ομορφότερα τοπία που έχω δει. Παράλληλα, είναι μια ευκαιρία για εμάς να έρθουμε πιο κοντά ως ομάδα, να γνωρίσουμε τα νέα παιδιά και να εξοικειωθούμε περισσότερο ο ένας με τον άλλον, ώστε να αρχίσουμε να εξελισσόμαστε και να γινόμαστε πραγματική ομάδα».

Παράλληλα, αποκάλυψε πως το γκολφ είναι μία από τις αγαπημένες του ασχολίες όταν δεν υπάρχει μπάσκετ, ενώ στα μικρότερα χρόνια του είχε δοκιμάσει και το ποδόσφαιρο.

«Μου αρέσει πολύ να παίζω γκολφ. Παίζω όλο το καλοκαίρι. Όταν ήμουν μικρότερος έπαιζα ποδόσφαιρο, αλλά σταμάτησα για να αφοσιωθώ περισσότερο στο μπάσκετ».

Το σύνθημα που... δεν τραγουδιέται και ο «DJ Skee»

Από όσα άφησε πίσω του για μερικούς μήνες, πάντως, εκείνο που του έλειψε περισσότερο ήταν η ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ.

«Σίγουρα μου έλειψαν οι φίλαθλοι και η ενέργεια που υπάρχει στο γήπεδο. Μου έλειψε πολύ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας προσφέρει ο κόσμος, ειδικά στα εντός έδρας παιχνίδια. Ακόμα και όταν ταξιδεύουμε στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες, έρχονται και μας στηρίζουν. Αυτό είναι πιθανότατα που μου έλειψε περισσότερο».

Μάλιστα, θυμήθηκε και το σύνθημα που είχε δημιουργήσει η εξέδρα για εκείνον, χωρίς όμως να το... ολοκληρώσει μπροστά στην κάμερα. «Μου είχαν βγάλει ένα τραγούδι, αλλά για να είμαι ειλικρινής δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλο να το τραγουδήσω. Έχει να κάνει με το "Ταϊρί, Ταϊρί" και ό,τι ακολουθεί μετά, αλλά αυτό είναι όλο κι όλο που γνωρίζω».

Και κάπου εκεί ήρθαν οι αποκαλύψεις. Ο Ταϊρί δεν τα καταφέρνει μόνο με την μπάλα του μπάσκετ, αλλά μπορεί να πιάσει και... κιθάρα, ενώ όταν χρειαστεί αφήνει το παρκέ για τα decks.

«Μπορώ να παίξω αρκετά καλά κιθάρα, οπότε νομίζω ότι αυτό είναι ένα κρυφό ταλέντο που δεν γνωρίζει σχεδόν κανείς. Ακουστική κιθάρα.

Και κάτι ακόμα... Είμαι DJ. Ο DJ Skee! Αν κάποιος χρειάζεται DJ για κάποια εκδήλωση, ας επικοινωνήσει μαζί μου». Όσο για τα ελληνικά του μετά από έναν χρόνο στη Θεσσαλονίκη; Εκεί χρειάζεται ακόμη... δουλειά. «Καλημέρα. Αυτό είναι όλο που ξέρω».