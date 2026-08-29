Φλερτάρουν με το βάθρο οι Έλληνες ιστιοπλόοι στους Μεσογειακούς

Οι Ελληνες ιστιοπλόοι συνεχίζουν τις καλές εμφανίσεις τους στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο και διεκδικούν μετάλλια.

Στα ILCA 6 η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2025 και 2026 στην κατηγορία Youth Ερμιόνη Γκίκα ανέβηκε στην 3η θέση με 12 βαθμούς ανάμεσα σε 19 σκάφη από 12 χώρες. Στις τέσσερις ιστιοδρομίες που έχουν γίνει τερμάτισε 1, 10 (την αφαίρεσε ως την χειρότερή της), 6 και 5 αντίστοιχα.

Η Βαρβάρα Πόρτολου είναι 9η με 25 βαθμούς. Τερμάτισε 15 (την αφαίρεσε), 13, 8 και 4 αντίστοιχα.

Στα ILCA 7 ο Μάριος Σταθάς πάτησε κορυφή με 10 βαθμούς μεταξύ 19 σκαφών από 12 χώρες. Οι θέσεις του είναι 6, 1, 11 (την αφαίρεσε) και 3 αντίστοιχα.

Ο Αδαμάντιος Πετριανός βρίσκεται στην 5η θέση με 14 βαθμούς. Οι θέσεις του είναι 7, 10 (την αφαίρεσε), 6 και 1 αντίστοιχα.

Στα iQFOiL γυναικών έχει γίνει μόλις μία κούρσα και η Δανάη Ποντίφηξ τερμάτισε 1η και είναι 1η ανάμεσα σε 10 σκάφη από 6 χώρες. Η Δανάη Γιαννούλη βρίσκεται στην 9η θέση.

Στην κατηγορία των ανδρών ο Αλέξανδρος Κοκκινάκης είναι 10ος με 19 βαθμούς και ο Πέτρος Κονταρίνης 12ος με 24 βαθμούς σε σύνολο 12 σκαφών από 8 χώρες.

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ILCA 7 ανδρών που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ιρλανδία, μετά από 9 ιστιοδρομίες ο Γεώργιος Παπαδάκος ανέβηκε στην 23η θέση με 115 βαθμούς και ο Αθανάσιος Κυφίδης είναι 30ος με 130 βαθμούς σε σύνολο 141 σκαφών από 45 χώρες.