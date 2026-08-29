Αλιμπίγιεβιτς: «Μεγάλη αγάπη η εθνικής Σερβίας»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Σερβίας, Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς, μίλησε για την πορεία των «πλάβι» στα «παράθυρα» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Αναλυτικά όσα δήλωσε μετά την άνετη νίκη απέναντι στην Ισλανδία:

Για το νικηφόρο σερί στα προκριματικά: «Είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Τα “παράθυρα” έχουν τις ιδιαιτερότητές τους, όπως και η επιβάρυνση των παικτών. Κάναμε το 2/2 τον Ιούλιο και τώρα πετύχαμε ακόμη μία νίκη στα προκριματικά. Αυτή η συνέπεια μας ικανοποιεί και θα ήθελα να συνεχίσουμε έτσι. Εκείνο που μετρά είναι οι νίκες και η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Για τη συνέχεια των προκριματικών: «Είμαι ικανοποιημένος έπειτα από κάθε νίκη, όμως ακόμη δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Είναι σημαντικό να ταξιδέψουμε στην Ιταλία με καλή ψυχολογία».

Για το πώς αισθάνεται στον πάγκο της εθνικής ομάδας: «Είμαι 100% πιο ήρεμος σε σχέση με τον σύλλογο. Εδώ οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τη γλώσσα και υπάρχει συναίσθηση της ευθύνης που συνοδεύει τη θέση μου. Είμαι χαρούμενος με το τεχνικό επιτελείο μου. Η εθνική ομάδα αποτελεί μεγάλη αγάπη για εμένα, όλοι συμπεριφέρονται σωστά και αντιμετωπίζουν τη δουλειά με σοβαρότητα. Θα έρθουν νίκες και ήττες, όμως πρέπει να διαφυλάξουμε την κουλτούρα της εθνικής ομάδας».

Για το παιχνίδι με την Ιταλία: «Τα τελευταία χρόνια οι Ιταλοί φαίνεται πως έχουν βρει τον τρόπο να αντιμετωπίζουν τη Σερβία. Εμείς θα προσπαθήσουμε να βρούμε τις λύσεις. Δεν γνωρίζω αν θα έχουν κάποια απουσία. Η προετοιμασία μας θα βασιστεί στον αγώνα τους με τη Βοσνία, επειδή είναι το πιο πρόσφατο δείγμα και διαφέρει από τα προηγούμενα παιχνίδια των προκριματικών λόγω της δυναμικότητας αυτής της ιταλικής ομάδας».

Για το τεχνικό επιτελείο της Σερβίας: «Ήμουν τυχερός που οι άνθρωποι τους οποίους κάλεσα δέχτηκαν να ενταχθούν στο τεχνικό επιτελείο. Δουλέψαμε χωρίς εγωισμούς, κάτι που δεν είναι πάντα αυτονόητο στα μέρη μας. Όλοι κάναμε καλή δουλειά. Οι νέοι και εξελίξιμοι προπονητές πρέπει να αποτελούν μέρος του επιτελείου. Θα υπάρξουν αλλαγές, αυτό είναι ξεκάθαρο. Στην πρώτη συγκέντρωση είχαμε τρεις βοηθούς που πλέον έχουν γίνει πρώτοι προπονητές στις ομάδες τους. Διαθέτουμε πολύ ταλαντούχους τεχνικούς. Και τα δύο επιτελεία ήταν ποιοτικά και γεμάτα ταλέντο».