Βιλντόζα: «Έχω γνωρίσει το πάθος που υπάρχει στην Ελλάδα και έχω συνηθίσει τέτοιες καταστάσεις»

Ο Λούκα Βιλντόζα μίλησε για τη μεταγραφή του στην Παρτιζάν, το κοινό των «ασπρόμαυρων» και τις απαιτήσεις που υπάρχουν στο Βελιγράδι ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Αργεντινός γκαρντ, που στο παρελθόν είχε αγωνιστεί στον Ερυθρό Αστέρα, είπε γιια το ξεκίνημά του στην Παρτίζαν: «Αισθάνομαι καλά και είμαι ενθουσιασμένος για τη νέα σεζόν, αλλά και χαρούμενος με την απόφαση που πήρα. Είμαι επίσης ικανοποιημένος από την ομάδα, ενώ έχουμε αποκτήσει καλή σύνδεση με τον προπονητή. Όλοι μου έχουν φερθεί πολύ όμορφα και με βοήθησαν στα πάντα, από την εύρεση διαμερίσματος μέχρι την εξασφάλιση γηπέδου για τις ατομικές προπονήσεις μου.Ήθελα να βρίσκομαι στο Βελιγράδι, κυρίως λόγω της οικογένειας της συζύγου μου, ώστε το παιδί μου να μεγαλώνει έχοντας κοντά του την οικογένειά του» και συνέχισε αναφορικά με τη δημιουργία της νέας ομάδας:

«Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Διαθέτουμε αρκετούς νέους παίκτες και πρέπει να προσαρμοστούμε στη EuroLeague. Από την άλλη, έχουμε ποιότητα και ταλέντο. Επομένως, αν αποκτήσουμε τη σωστή χημεία, μπορούμε να πετύχουμε όμορφα πράγματα. Όλα αρχίζουν από τη σκληρή δουλειά και από το να εκπροσωπούμε με τον σωστό τρόπο αυτή τη φανέλα και αυτόν τον σύλλογο».

Όσο για τον κόσμο των «ασπρόμαυρων», ο Βιλντόζα θυμήθηκε το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό Aktor και τον Ολυμπιακό και υπογράμμισε:: «Είναι πάντα καλό να έχεις φιλάθλους όπως αυτούς που βρίσκονται εδώ. Είναι πραγματικά ξεχωριστό. Προέρχομαι από την Ελλάδα και, έχοντας γνωρίσει το πάθος που υπάρχει εκεί, έχω συνηθίσει ως έναν βαθμό τέτοιες καταστάσεις. Πρέπει να δίνεις το 100% και να εκπροσωπείς τη φανέλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οφείλεις να θυσιάζεσαι και να δουλεύεις σκληρά. Γι’ αυτό βρισκόμαστε εδώ και δεν περιμένω τίποτα λιγότερο».

Τέλος, για την απόφασή του να μείνει μακριά από τα μηνύματα και τα Μέσα ανέφερε: «Δεν δέχομαι πλέον μηνύματα. Αυτός ήταν ο δικός μου τρόπος να διαχειριστώ την κατάσταση όταν υπέγραψα εδώ. Μου αρέσει να μένω μακριά από τα Μέσα. Βρίσκομαι εδώ για να δουλέψω, να εκπροσωπήσω την ομάδα με τον καλύτερο τρόπο, να είμαι με την οικογένειά μου και να απολαμβάνω τον χρόνο με τον γιο μου».