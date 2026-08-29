Ηρακλής: Η ξεχωριστή στιγμή της κυρίας Χάιδως με τον Λούκιτς στο Ιβανώφειο

Μία όμορφη και συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στην ανοιχτή προπόνηση του Ηρακλή στο Ιβανώφειο, με πρωταγωνίστρια την κυρία Χάιδω, μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αγαπητές φιγούρες της «κυανόλευκης» εξέδρας.

Η γνωστή φίλαθλος του Γηραιού έδωσε για ακόμη μία φορά το «παρών» δίπλα στην αγαπημένη της ομάδα, όπως κάνει πιστά εδώ και πολλά χρόνια, έχοντας την ευκαιρία να γνωρίσει και να συνομιλήσει με τον Ζόραν Λούκιτς.

Ο προπονητής του Ηρακλή άκουσε με προσοχή όσα είχε να του πει η κυρία Χάιδω, με ανθρώπους της ομάδας να βρίσκονται δίπλα τους και να μεταφράζουν τα λόγια της.

Μάλιστα, ο Λούκιτς της έπιασε το χέρι και την ευχαρίστησε, σε μία ανθρώπινη στιγμή που ξεχώρισε μέσα στην προπόνηση και αποτύπωσε με τον καλύτερο τρόπο τη σύνδεση της ομάδας με τον κόσμο της.

Η κυρία Χάιδω βρίσκεται εδώ και χρόνια στο πλευρό του Ηρακλή, στις καλές αλλά και στις δύσκολες στιγμές του συλλόγου, έχοντας εξελιχθεί σε μία ιδιαίτερα γνώριμη παρουσία για ολόκληρη την «κυανόλευκη» οικογένεια.

Και στην ανοιχτή προπόνηση στο Ιβανώφειο, η αγάπη της για τον Γηραιό ήταν για ακόμη μία φορά εκεί, με τη συνάντησή της με τον Λούκιτς να χαρίζει ένα από τα πιο όμορφα στιγμιότυπα της ημέρας.

