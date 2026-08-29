Με θετική παράδοση η Νιούκαστλ, σκοράρει με τη Γιουβέντους η Πάρμα

Τότεναμ και Νιούκαστλ συναντιούνται για τη 2η αγωνιστική της Πρέμιερ Αγγλίας, αναζητώντας την πρώτη νίκη τους στο πρωτάθλημα. Δεύτερη ημέρα και στη Serie A και η Γιουβέντους, μετά την νίκη της με 1-0 στην πρεμιέρα, υποδέχεται την Πάρμα που έχασε με το ίδιο σκορ.

Χωρίς νίκη η Τότεναμ στις 6 πιο πρόσφατες μονομαχίες της με τη Νιούκαστλ: 5 ήττες, 1 ισοπαλία.

Μετά από το εις βάρος της 3-0 εκτός έδρας, αλλά εντός πόλεως, από την Μπρέντφορντ, η Τότεναμ έφτασε στην πρώτη της επιτυχία στη σεζόν, το 5-1 επί της Τσάρλτον για τον 2ο γύρο του Λιγκ Καπ. Το σκορ άνοιξε στο 41’, ενώ δίχτυα βρήκε και ο ακριβοπληρωμένος Σάβιο, ο οποίος είχε αποκτηθεί δύο 24ωρα πριν από τη Μάντσεστερ Σίτι. Στον επόμενο γύρο θα παίξει εκτός έδρας με τη Λίβερπουλ, ομάδα που αντιμετώπισε η Νιούκαστλ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος (2-2). Τρεις μέρες μετά, η νυν φιλοξενούμενη υποδέχθηκε επίσης ομάδα της Τσάμπιονσιπ για το Λιγκ Καπ, τη Γουέστ Μπρομ, και νίκησε με 3-2. Στην 3η φάση της διοργάνωσης θα παίξει στο Λονδίνο για το ματς με τη Μίλγουολ. Μαζί με τις φιλικές αναμετρήσεις της πριν από την εκκίνηση της σεζόν, μετράει 8 διαδοχικά γκολ/γκολ. Δεδομένης της θετικής παράδοσης που χτίζει απέναντι στην Τότεναμ, αλλά και τη μεταγραφική ενίσχυση της τελευταίας, η ισοπαλία παίζει αρκετά στο παιχνίδι.

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός Μπρέμερ, που πήγε Μουντιάλ αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Αντσελότι, ήταν αυτός που με δικό του γκολ έκρινε υπέρ της Γιουβέντους το εκτός έδρας ματς της πρεμιέρας με τη Φροζινόνε. Κάτω από τα δοκάρια κάθισε ο Βικάριο που ήρθε δανεικός από την Τότεναμ, ενώ βασικοί αγωνίστηκαν οι επίσης ερχόμενοι φέτος στο Τορίνο, Κόλο Μουανί (ήταν και το 2025 στην ομάδα ως δανεικός από την Παρί ΣΖ) και Τσέλικ (αποκτήθηκε από τη Ρόμα). Τραυματίστηκε ο 21χρονος επιθετικός Γιλντίζ και θα λείψει απόψε, όπως και ο αμυντικός Γκάτι που δεν έπαιξε ούτε στην πρεμιέρα. Η Πάρμα έχασε 1-0 εντός έδρας από την Κάλιαρι την 1η αγωνιστική, με γκολ που δέχτηκε στο 79’. Βασικός ξεκίνησε ο διεθνής με το Μάλι επιθετικός Ελ Μπιλάλ Τουρέ, ο οποίος ήρθε ως δανεικός από την Αταλάντα, ενώ πέρσι αγωνιζόταν στην Μπεσίκτας. Στο αρχικό σχήμα ήταν και ο 18χρονος Λοντάνι που αποκτήθηκε από τη Μίλαν και σημείωσε τα γκολ στο 2-0 επί της Κατάνια στο Κύπελλο. Στον πάγκο της είναι και φέτος ο μόλις 31 ετών Κάρλος Κουέστα, βοηθός του Αρτέτα στην Άρσεναλ για μία πενταετία.

Τον πρώτο λόγο έχει στο σπίτι της η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι, απέναντι στην Πάρμα που βρήκε δίχτυα στις 8/11 τελευταίες μονομαχίες της με τη Γιουβέντους.

371. ΤΟΤΕΝΑΜ - ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ Χ 3,85

412. ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ - ΠΑΡΜΑ 1&G 3,45