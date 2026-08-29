FIR Αθηνών: Έκλεψαν από την ΥΠΑ τα καλώδια για την εγκατάσταση του συστήματος VCRS

Σύμφωνα με πληροφορίες του NEWS 24/7, άγνωστοι εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ στο Ελληνικό και έκλεψαν τα καλώδια για το σύστημα VCRS.

Toν Δεκαπενταύγουστο το NEWS 24/7 είχε ενημερώσει ότι τα ραντάρ του FIR Αθηνών παρέμεναν στο σημείο μηδέν.

Μολονότι μετά το μπλακ άουτ στον εναέριο χώρο της Αθήνας τον Ιανουάριο, είχαν τονιστεί -εκ νέου- οι ανεπάρκειες που έθεταν σε κίνδυνο την ασφάλεια όσων σχετίζονται με τις αερομεταφορές, ο σχετικός διαγωνισμός είχε “σπάσει” στη μέση έπειτα από υπερτιμολόγηση και καταγγελία για διακριτική μεταχείριση εταιρείας .

Δεδομένου και ότι ακόμα δεν είχε εγκατασταθεί το σύστημα Voice Communication & Recording System (VCRS), στα Κέντρα Ελέγχου Περιοχής της Ελλάδας, της Αθήνας και της Μακεδονίας, ο κίνδυνος νέου μπλακ άουτ παρέμενε -και παραμένει- υπαρκτός, στη χώρα που αυτό το καλοκαίρι διαχειριζόταν κάθε μέρα 5.000 πτήσεις σε όλα τα αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων των τουλάχιστον 1.000 στο “Ελευθέριος Βενιζέλος”.

Πού βρίσκεται όμως, το θέμα της εγκατάστασης του ζωτικής σημασίας συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής;

Στον “αέρα”.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NEWS 24/7, το απόγευμα της Παρασκευής, λίγο μετά τις 7, άγνωστοι έσπασαν την περίφραξη των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στο Συγκρότημα Εγκαταστάσεων Ελληνικού, εισέβαλαν σε αυτές, έκλεψαν καρούλια με καλώδια, τα οποία προορίζονταν για την εγκατάσταση του VCRS, επέστρεψαν στο όχημα τους και έφυγαν ανενόχλητοι.

Ερωτήματα για τη φύλαξη της ΥΠΑ μετά την εισβολή

Το πρόβλημα που αναδεικνύεται από την κλοπή της Παρασκευής προφανώς και είναι τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας που φαίνεται πως υπάρχουν σε μια κομβικής σημασίας υπηρεσία της Ελλάδας.

Τη φύλαξη έχει αναλάβει ιδιωτική εταιρεία security, η οποία ακολουθεί τις οδηγίες που έχει εκπονήσει ο υπεύθυνος ασφαλείας της ΥΠΑ.

Στην Ελλάδα, την αποκλειστική αρμοδιότητα για την επιβολή του νόμου, την καταδίωξη και τη σύλληψη υπόπτων την έχει η Ελληνική Αστυνομία. Οι υπάλληλοι εταιρειών security λειτουργούν αυστηρά στο πλαίσιο του δικαιώματος του πολίτη και έχουν ρόλο αποτροπής, επιτήρησης και ενημέρωσης.

Όχι άμεσης επέμβασης.

Η κλοπή της Παρασκευής αποκαλύπτει πως υπάρχουν κενά στα μέτρα που έχουν ληφθεί από τους καθ’ ύλην αρμοδίους, τα οποία πρέπει να τακτοποιηθούν άμεσα.

Όπως άμεσα, πρέπει να αντικατασταθούν τα καρούλια με καλώδια για την εγκατάσταση ενός συστήματος, η απουσία του οποίου θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των αερομεταφορών.

Το χρονικό των καθυστερήσεων του συστήματος VCRS

To σύστημα VCRS ήταν αιχμάλωτο της ελληνικής γραφειοκρατίας για χρόνια.

Μολονότι το είχαμε προμηθευτεί, παρέμενε σε κουτιά και δεν προχωρούσε η εγκατάσταση, εξαιτίας ενδοϋπηρεσιακών αστοχιών, προβλημάτων συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών φορέων και γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Για παράδειγμα, έπρεπε να τροποποιηθεί η σύμβαση,

καθώς από την παραγγελία έως την εξεύρεση αναδόχου και την εξασφάλιση του συστήματος, είχε αλλάξει η τεχνολογία και έπρεπε να γίνουν αλλαγές και στην αρχιτεκτονική του συστήματος.

Οι πληροφορίες μας ανέφεραν ότι οι αρμόδιοι δεν μπορούσαν να βρουν τη φόρμουλα να γίνουν τα δέοντα και για αυτό δεν υπέγραφε κανείς.

Ώσπου προέκυψε μπλακ άουτ στον εναέριο χώρο της Αθήνας (FIR Αθηνών), το οποίο οφειλόταν στην αδυναμία επικοινωνίας πιλότων και πύργου ελέγχου, λόγω ενός βουητού και το ζήτημα με το VCRS πήγε στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να παρθεί άμεσα μια απόφαση.

Η Επιτροπή εμπειρογνωμόνων που διενήργησε την κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για το μπλακ άουτ, είχε προτείνει την “επίσπευση της μετάβασης σε τεχνολογία VoIP (Voice over IP), με την ολοκλήρωση των διαδικασιών προμήθειας – εγκατάστασης και θέσης σε επιχειρησιακή λειτουργία του νέου VCS/RCS (Voice Communication System / Radio Communication System) και των 495 νέων πομποδεκτών”.

Σήμερα, 29 Αυγούστου ούτε οι πομποί είναι στη θέση τους, μηδέ το VCRS, που πάει πάλι, ένα βήμα πίσω.

Πηγή: news247.gr