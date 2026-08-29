«Στρατιώτης» Χαραλαμπόπουλος: Νέες εξετάσεις και μεγάλη προσπάθεια να αγωνιστεί με την Ισπανία!

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ένιωσε καλύτερα, επέστρεψε στην Εθνική Ομάδα και θα εξεταστεί άμεσα, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει περίπτωση να είναι διαθέσιμος για τον κομβικό αγώνα με την Ισπανία (31/8).

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος επέστρεψε σήμερα στην Εθνική Ομάδα προκειμένου να επανεξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο και να υπάρξει επανεκτίμηση της κατάστασης του.

Ο διεθνής παίκτης που είχε τραυματιστεί στο γόνατο στο φιλικό με την Πολωνία, παρουσίασε σημαντική βελτίωση τις ημέρες που ακολούθησε το πρόγραμμα αποθεραπείας.

Αποφασίστηκε, λοιπόν, να γίνει το Σάββατο (29/8) λεπτομερής εξέταση, να ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα και να διαπιστωθεί αν υπάρχει περίπτωση να είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την Ισπανία (31/8).