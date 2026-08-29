Άστραψε στο Τσάμπιονς Λιγκ η Λιντζ ΛΑΣΚ, δύο στα δύο για τη Νυρεμβέργη

Μετά από την εντυπωσιακή πρόκριση επί της Σέλτικ στο Τσάμπιονς Λιγκ, η Λιντζ ΛΑΣΚ υποδέχεται στο αυστριακό πρωτάθλημα την Άλταχ. Στην κορυφή της Β’ Γερμανίας βρέθηκε μετά από δύο αγωνιστικές η Νυρεμβέργη και κοντράρεται με την Αρμίνια Μπίλεφελντ που έχει τρεις βαθμούς.

Από μία νίκη με 1-0 σημείωσαν πέρσι στα μεταξύ τους ματς Λιντζ ΛΑΣΚ και Άλταχ. Συναντήθηκαν όμως και στον τελικό του Κυπέλλου, όπου η πρώτη νίκησε με 4-2 στην παράταση.

Η νταμπλούχος Αυστρίας βρέθηκε να χάνει 0-1 στον επαναληπτικό με τη Σέλτικ και έχοντας ηττηθεί 3-0 στο α’ ματς ο αποκλεισμός διαγραφόταν στον ορίζοντα. Όμως, όπως είχε δείξει και στην Γλασκώβη, διαθέτει ένα δυναμικό σύνολο που δημιουργεί ευκαιρίες. Έτσι, σημείωσε τέσσερα γκολ, πήγε το ματς στην παράταση, όπου έβαλε άλλο ένα και πήρε την πρόκριση στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Εκεί, θα αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων και την ΑΕΚ. Ο δανεικός από την Ένωση Λιούμπιτσιτις είναι τιμωρημένος για το σημερινό ματς. Η Άλταχ μετράει μία νίκη και τρεις ήττες έως τώρα στο πρωτάθλημα. Στο τελευταίο της παιχνίδι έχασε 1-2 από τη Χάρτμπεργκ με γκολ στο 95’. Πέρσι τερμάτισε στη 10η θέση σε σύνολο 12 ομάδων, έφτασε όμως στον τελικό Κυπέλλου. Μαζί με τα φιλικά, σκόραρε στους 10/12 πιο πρόσφατους αγώνες της. Η νίκη της γηπεδούχου σε συνδυασμό με το γκολ/γκολ δημιουργούν ένα combo με αξιόλογη απόδοση.

Για 7η διαδοχική σεζόν η Νυρεμβέργη αγωνίζεται στη Β’ κατηγορία της Γερμανίας, έχοντας ως καλύτερη θέση την περασμένη εξαετία την 8η, δύο φορές – η μία ήταν πέρσι. Τώρα, ξεκίνησε με δύο δυνατές επιτυχίες, νικώντας 3-0 την Ντινάμο Δρέσδης και 4-2 την Γκρόιτερ στο Φιρτ. Ακολούθησε η πρόκριση επί της Βικτόρια Κολωνίας στα πέναλτι (1-1 στα 120’), αν και αστόχησε σε δύο. Το ένα από αυτά το έχασε ο Γιάννης Μασούρας που ήρθε φέτος από την πρωταθλήτρια Κύπρου Ομόνοια. Βασικός αγωνίζεται ο 22χρονος αμυντικός Καλογερόπουλος που μετακινήθηκε και αυτός το καλοκαίρι, από τον Ολυμπιακό. Η Μπίλεφελντ έπαιξε επίσης 120 λεπτά στο Κύπελλο, εκτός με την Γκρόσασπαχ, καθώς αν και γύρισε το ματς σε 1-2 πριν από το ημίχρονο, δέχτηκε την ισοφάριση 2-2 από τη λευκή βούλα στο 55’. Αστόχησε και στα τρία πέναλτι που εκτέλεσε μετά από την παράταση και έτσι έμεινε εκτός διοργάνωσης. Χωρίς νίκη εδώ και πέντε επίσημα ματς απέναντι στη Νυρεμβέργη (τρεις ισοπαλίες).

Θετικό ξεκίνημα για τη Νυρεμβέργη σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, από αποκλεισμό στο Κύπελλο έρχεται η Μπίλεφελντ, με τον άσο σε αποδόσεις ελαφρώς μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες.

390. ΛΙΝΤΖ ΛΑΣΚ - ΑΛΤΑΧ 1&G 2,87

399. ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 1 2,22