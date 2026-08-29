Ανοίγει τη Δευτέρα την αυλαία του Armstrong o Τσιτσιπάς

Πρώτος-πρώτος θα μπει τη Δευτέρα (31/8) στο Louis Armstrong Stadium ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο αγώνας του κορυφαίου Έλληνας τενίστα με τον Αρτούρ Φις θα ανοίξει το πρόγραμμα στο δεύτερο μεγαλύτερο γήπεδο του US Open και θα αρχίσει στις 18.00 ώρα Ελλάδας (με τηλεοπτική μετάδοση από το Eurosport).

ΟΙ δύο παίκτες θα συναντηθούν για έκτη φορά στην καριέρα τους και ο 22χρονος Γάλλος (Νο.11) έχει ισάριθμες νίκες, οπότε θεωρείται και μεγάλο φαβορί για την πρόκριση.

Όποιος περάσει στη φάση των «64» θα παίξει με τον νικητή του ματς Χάρις-Κένεντι.

Το πρόγραμμα της Δευτέρας στα μεγάλα γήπεδα:

Arthur Ashe Stadium (έναρξη πρώτου αγώνα 19:00)

Αρίνα Σαμπαλένκα [1] v. Καμίλα Οσόριο

Ρομάν Σαφιούλιν v. Κάρλος Αλκαράθ [2]

(όχι πριν τις 02:00)

Μπεν Σέλτον [8] v. Τάλον Γκρίκσπορ

Ναόμι Οσάκα [13] v. Αναστασία Ζαχάροβα

Louis Armstrong Stadium (έναρξη πρώτου αγώνα 18:00)

Στέφανος Τσιτσιπάς v. Αρτούρ Φις [10]

Άσλιν Κρούγκερ v. Αμάντα Ανισιμόβα [10]

(όχι πριν τις 02:00)

Ίγκα Σβιόντεκ [8] v. Σιγιού Γουάνγκ

Μάρτιν Νταμ v. Φράνσις Τιάφοου [11]

Το πρόγραμμα της Κυριακής (30/8) στα μεγάλα γήπεδα

Arthur Ashe Stadium (έναρξη πρώτου αγώνα 19:00)

Τζέσικα Πεγκούλα [3] v. Έλενα-Γκαμπριέλα Ρούσε

Ντανίλ Μεντβέντεφ [7] v. Ούγκο Γκαστόν

(όχι πριν τις 02:00)

Μαριάνο Ναβόνε v. Νόβακ Τζόκοβιτς [4]

Βίνους Γουίλιαμς v. Σοφία Κένιν

Louis Armstrong Stadium (έναρξη πρώτου αγώνα 18:00)

Τζάσμιν Παολίνι [19] v. Βικτόρια Εργιάβετς

Κόλμαν Γουόνγκ v. Τόμι Πολ [20]

(όχι πριν τις 02:00)

Ελίνα Σβιτολίνα [9] v. Σολάνα Σιέρα

Αλεξάντερ Μπούμπλικ [15] v. Τζέι Τζέι Γουλφ