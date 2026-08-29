Καραμπάς: «Η μεγάλη εικόνα για τον Κρόνο είναι να καθιερωθεί στην Elite League»

Ο προπονητής του Κρόνου Αγίου Δημητρίου, Πέτρος Καραμπάς, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του ΕΟΚ WebRadio και ανέλυσε το πλάνο της νέας σεζόν της ομάδας του στην Elite League.

Αναλυτικά είπε:

Για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή: «Αυτήν τη στιγμή πάμε να “χτίσουμε” την ταυτότητα μας, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα στηριχτούμε στην ταυτότητα και τη φιλοσοφία που θέλουμε να έχει ο σύλλογος και αυτό έχει να κάνει με την πειθαρχία και τη συνέπεια, αγωνιστική και εξωαγωνιστική. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, θέλουμε να βασιστούμε στην άμυνα μας, να μαχόμαστε σε κάθε κατοχή».

Για τον σχεδιασμό του ρόστερ: «Το ρόστερ είναι έτοιμο, γεμάτο και δεν υπάρχει κάτι που να περιμένουμε. Κρατήσαμε έναν “κορμό” από παιδιά που έχουν μπει στον ρόλο τον οποίον θέλουμε να έχουν. Ισχύει ότι είναι αρκετές οι μεταγραφές που κάναμε, αλλά ένας “κορμός” τεσσάρων-πέντε παικτών μπορεί να βάλει πιο εύκολα και τους υπόλοιπους στο πλάνο της ομάδας. Πέρυσι μην ξεχνάμε ότι είχαμε δώδεκα καινούργιους παίκτες και έναν αυτοσκοπό. Γι’ αυτό υπάρχει η προετοιμασία, χρειάζεται υπομονή απ’ όλους. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε όλοι στην ίδια “σελίδα” αυτήν τη στιγμή».

Για τον στόχο του Κρόνου Αγίου Δημητρίου τη νέα σεζόν: «Ο στόχος είναι να πάμε βήμα-βήμα. Αυτήν τη στιγμή η μεγάλη εικόνα για τον σύλλογο είναι να καθιερωθεί στην κατηγορία. Έχουμε κάνει κάποιες πολύ καλές κινήσεις, αλλά το να γίνει πράξη δεν είναι εύκολο, γιατί έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε ομάδες πολύ έμπειρες, με πολλά χρόνια στην κατηγορία και πολύ δυνατές. Στο φετινό πρωτάθλημα, αν εξαιρέσουμε τον Πανιώνιο, που είναι φαβορί και δύο “σκαλιά” πάνω απ’ όλους, και τον Πανερυθραϊκό, που έχει κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις, βλέπω ότι οι υπόλοιποι είμαστε στο ίδιο “καζάνι”. Είναι η πρώτη φορά που δε βλέπουμε κάποια ομάδα να είναι το φαβορί για να πέσει, οπότε όλα θα κριθούν μέσα από τη δουλειά».

Για το πώς εισέπραξαν την κλήρωση που τους έφερε αντιμέτωπους με τον Πανιώνιο στην 1η αγωνιστική της Elite League: «Σαν… γούρι το παίρνουμε. Όλοι θα πουν ότι την 1η αγωνιστική δε θες να παίξεις με το φαβορί στο γήπεδο σου. Πέρυσι, αν το σκεφτεί κανείς, είχαμε σχεδόν την ίδια κλήρωση, παίξαμε με έναν ιστορικό σύλλογο, τον Απόλλωνα Πάτρας, άρα το βλέπω σαν γούρι, ότι θα έχουμε μια πολύ καλή χρονιά. Το άγχος, εξάλλου, θα βρίσκεται στον Πανιώνιο».

Για τη διαφορά της National League 1 με την Elite League: «Είναι τελείως διαφορετικές κατηγορίες. Νομίζω ότι πλέον η κάθε κατηγορία έχει μεγάλες διαφορές, έχουν μεγάλες αποστάσεις οι ομάδες μεταξύ τους. Παλιά θυμάμαι ότι μπορούσαν να κοντράρουν οι ομάδες η μία την άλλη, τώρα δε γίνεται τόσο πολύ».

Για το αν υπάρχει άγχος για τη νέα σεζόν, όπως και πέρυσι που υπήρχε ο στόχος της ανόδου: «Σε όλα τα πράγματα η εμπειρία σε κάνει πιο έτοιμο. Πέρυσι υπήρχε ο αυτοσκοπός της ανόδου, φέτος βλέπω τους ανθρώπους του συλλόγου πιο χαλαρούς είναι η αλήθεια. Θέλουν ν’ απολαύσουμε την διαδρομή, δεν υπάρχει αυτό το “πρέπει” που υπήρχε. Προσωπικά, αν με ρωτάτε, κάθε μέρα για να λειτουργήσω θέλω να υπάρχει η πίεση, οπότε τη βάζω μόνος μου στον εαυτό μου, κάθε αγωνιστική, κάθε μέρα, για την επιτυχία. Πρωταθλητισμό κάνεις κάθε μέρα στο γήπεδο, δεν κάνεις μόνο όταν παίρνεις το πρωτάθλημα».

Για το πώς προσεγγίζουν τον θεσμό του Κυπέλλου: «Ο θεσμός του Κυπέλλου όπως έχει γίνει, το Unicef Trophy δηλαδή, είναι ένας πολύ ωραίος θεσμός που σου δίνει κίνητρο αλλά και την επιθυμία να συμμετάσχεις και να το ζήσεις αυτό. Από ‘κει και πέρα, τα παιχνίδια Κυπέλλου, για ‘μένα, είναι φιλικά προετοιμασίας που θέλουμε να κερδίσουμε. Είναι παιχνίδια που πρέπει να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα, σε βοηθούν πάρα πολύ στο να είσαι έτοιμος την 1η αγωνιστική. Άρα, ναι, μας βοηθούν για να προετοιμαστούμε καλύτερα, με καλύτερες συνθήκες από τα φιλικά και θέλουμε να τα κερδίσουμε».