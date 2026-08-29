Πρωτοφανής κακοκαιρία στην Ελβετία: Τουλάχιστον 40 τραυματίες από χαλάζι... σαν μπαλάκια του τένις

Μια πρωτοφανής χαλαζόπτωση έπληξε την Ελβετία χθες (28/8) το πρωί, με περίπου 40 ανθρώπους - εκ των οποίων η πλειονότητά τους παιδιά - να τραυματίζονται.

Η σφοδρή καταιγίδα χτύπησε ιδιαίτερα το καντόνι της Ζυρίχης, με το Βίντερτουρ και τις γύρω περιοχές να μη γλιτώνουν από τη «μανία» της κακοκαιρίας.

Χαλάζι μεγέθους έως και 6 εκατοστών έπεφτε με μεγάλη ένταση, σπάζοντας τζάμια, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα και τραυματίζοντας ανθρώπους. Οι άνεμοι έφτασαν έως και τα 142 χλμ./ώρα, ενώ η ελβετική μετεωρολογική υπηρεσία Meteo Schweiz κατέγραψε περίπου 46.000 κεραυνούς σε σύντομο χρονικό διάστημα.

«Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο»

Η εικόνα στα σχολεία ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Παιδιά στο Βίντερτουρ βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωπα με ένα πρωτοφανές κύμα χαλαζόπτωσης, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις καταγράφηκαν τραύματα στο κεφάλι και μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματος. Σύμφωνα με την αστυνομία του καντονιού της Ζυρίχης, περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το χαλάζι και η πλειονότητα ήταν παιδιά. Αρκετοί χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία.

Omg wie es in der Schweiz abgehangen ist

Furchtbar. Die armen Menschen pic.twitter.com/SJpMemNQsF — Anna (@diemitdemHund07) August 28, 2026

Σχολικές αίθουσες και κτίρια υπέστησαν ζημιές, ενώ σε ορισμένα σχολεία χρειάστηκε να κληθούν διασώστες για να περιθάλψουν παιδιά επί τόπου. Οι γονείς ενημερώθηκαν από τις σχολικές διευθύνσεις, ενώ οι εκπαιδευτικοί ανέλαβαν να καθησυχάσουν τα παιδιά που είχαν τρομοκρατηθεί από την ξαφνική καταιγίδα.

Μάρτυρες περιγράφουν τις στιγμές τρόμου. Κάτοικοι μίλησαν για χαλάζι που έμοιαζε με «μπάλες του γκολφ», ενώ μία γυναίκα, η οποία είδε το αυτοκίνητό της να υφίσταται σοβαρές ζημιές, περιέγραψε την εμπειρία με μία φράση: «Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει».

Zware onweersbuien en #noodweer zorgden vanmorgen voor veel overlast en schade tgv zeer zware windstoten en grote schadelijke hagel (tot 8cm) In het bijzonder betrof het de regio Basel, Solothurn en Winterthur. 📹 Tobias von Monkiewitsch via @KeraunosObs pic.twitter.com/fZNhY6vxxk — Johanns (Alpen)weer @johannsalpenweer.bsky.social (@Alpenweerman) August 28, 2026

Περίπου 450 κλήσεις μέσα σε μισή ώρα

Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνεται στους αριθμούς. Μέσα σε μόλις 30 λεπτά, το κέντρο επιχειρήσεων της Schutz & Rettung Zurich δέχθηκε περίπου 450 κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Οι 300 αφορούσαν την πυροσβεστική και οι 150 την υγειονομική υπηρεσία. Από αυτές, προέκυψαν σχεδόν 100 επιχειρήσεις διασωστών και 280 πυροσβεστικές επεμβάσεις στις περιοχές Ντίλσντορφ, Μπιούλαχ και Βίντερτουρ.

Η καταιγίδα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και στις μετακινήσεις. Στον αυτοκινητόδρομο Α1, κοντά στο Βίντερτουρ, αρκετοί οδηγοί αναγκάστηκαν να σταματήσουν στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, καθώς το χαλάζι προκάλεσε ζημιές στα παρμπρίζ των οχημάτων. Στο καντόνι του Άαργκαου, οι θυελλώδεις άνεμοι έριξαν τέσσερις μεγάλους τσιμεντένιους στύλους γραμμής υψηλής τάσης, ενώ ένα φορτηγό ανατράπηκε από τους ισχυρούς ανέμους.

Παράλληλα, σπίτια και κτίρια υπέστησαν ζημιές, ενώ καταστράφηκαν καλλιέργειες και μεγάλος αριθμός δέντρων και κλαδιών κατέληξε στους δρόμους.

10 MINUTEN HAGELUNWETTER ZERSCHLUGEN SOLAR PARK IN DER SCHWEIZ! https://t.co/OhvH2PtGji — hendrik R. hannes (@hendrikRhannes) August 28, 2026

«Εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο»

Οι ειδικοί κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα σπάνιο καιρικό φαινόμενο. Ο μετεωρολόγος Μάρκο Στολ της Meteo Schweiz ανέφερε ότι η καταιγίδα συνοδεύτηκε από ανέμους που έφτασαν περίπου τα 80 έως 130 χλμ./ώρα, ενώ σε ορισμένα σημεία καταγράφηκαν ακόμη υψηλότερες ριπές.

Die Unwetter im Norden der Schweiz heute hatten es in sich! Leider wurden auch Dutzende Menschen verletzt. 😥



Hier ein Video von der Grenze zu Deutschland.#Unwetter #Schweiz #Gewitter #Sturm #Hagel #Starkregen pic.twitter.com/7Dm68upyhr — WetterOnline Schweiz (@WetterOnline_CH) August 28, 2026

Πηγή: ethnos.gr