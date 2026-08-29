Ντόρτμουντ – Αμβούργο: Πού θα το δείτε σε Live Streaming*;

Η Ντόρτμουντ υποδέχεται το Αμβούργο στο «Signal Iduna Park», στην πρεμιέρα της Bundesliga, το βράδυ του Σαββάτου (29/08) στις 19:30.

Δείτε παρακάτω τις πληροφορίες για την ζωντανή μετάδοση του Ντόρτμουντ – Αμβούργο και που θα το δείτε σε Live Streaming*.

Πού θα δω το Ντόρτμουντ – Αμβούργο και τι ώρα;

Η σέντρα του αγώνα για την πρεμιέρα της Bundesliga είναι προγραμματισμένη για τις 19:30.

Δείτε το Ντόρτμουντ – Αμβούργο σε Live Streaming*!

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