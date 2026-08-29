Η Εθνική Γυναικών θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Τάραντο (vid)

Το χάλκινο μετάλλιο θα διεκδικήσει το πρωί της Κυριακής (30/8, 11.00) η Εθνική γυναικών, η οποία πάλεψε από την αρχή έως το τέλος απέναντι στην διοργανώτρια των Μεσογειακών Αγώνων Ιταλία αλλά γνώρισε την ήττα με 3-0 σετ.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει στον μικρό τελικό την Σερβία, η οποία νωρίτερα ηττήθηκε με 3-1 σετ από την Τουρκία.

Στο πρώτο σετ οι διεθνείς μας έβγαλαν μεγάλη μαχητικότητα και έφτασαν τις Ιταλίδες στα όριά τους. Βρισκόντουσαν μαζί στο σκορ και μάλιστα έφτασαν να έχουν το προβάδισμα λίγο πριν το τέλος του σετ (17-18) μετά από κόντρα επίθεση της Ζιώγα. Η Ιταλία με το σκορ στο 18-19 υπέρ της Ελλάδας κατάφερε να τρέξει σερί 4-0 για να ξεφύγει με 22-19. Το 24-20 έγινε 24-22 με μπλοκ της Λαμπρούση, η Ιταλία πήρε τάιμ άουτ και στην επόμενη φάση έκανε το 25-22 για το 1-0 σετ.

Στο δεύτερο σετ το 9-7 έγινε 13-7 για την Ιταλία, η οποία με όπλο το μπλοκ πήρε προβάδισμα ασφαλείας και με 25-14 έκανε το 2-0 σετ.

Στο τρίτο σετ η Ιταλία μετά το 8-6 με σερί 5-0 ξέφυγε με 13-6. Με το σκορ στο 16-9 η Ελλάδα έκανε την αντεπίθεσή της και με σέρβερ την Φακοπουλίδου το σκορ έγινε 16-14 μετά από επίθεση της Νικολογιάννη. Με άσσο της Καθάριου το σετ πήγε στον πόντο (17-16), για να έρθει η ισοφάριση με κόντρα επίθεση της Νικολογιάννη (17-17). Με το σκορ στο 22-22 η Ιταλία πήρε τάιμ άουτ και στη συνέχεια με σερί 3-0 διαμόρφωσε το τελικό 25-22 για το 3-0 σετ.

Τα σετ: 3-0 (25-22, 25-14, 25-22)

ΤΕΛΙΚΟΣ

Κυριακή 30 Αυγούστου 2026

20.00: Τουρκία – Ιταλία

11.00: Σερβία – Ελλάδα

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Σάββατο 29 Αυγούστου 2026

Τουρκία – Σερβία 3-1 (25-16, 23-25, 25-21, 25-22)

Ιταλία – Ελλάδα 3-0 (25-22, 25-14, 25-22)

Το πρόγραμμα του Β’ ομίλου της Εθνικής

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Βόρεια Μακεδονία – Τουρκία 0-3 (04-25, 16-25, 15-25)

Κόσοβο – Ελλάδα 0-3 (25-27, 21-25, 15-25)

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Αλγερία – Κόσοβο 0-3 (19-25, 10-25, 14-25)

Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Ελλάδα – Αλγερία 3-0 (25-16, 25-11, 25-11)

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Κόσοβο – Βόρεια Μακεδονία 3-1 (30-28, 25-17, 19-25, 25-16)

Αλγερία – Τουρκία 0-3 (07-25, 13-25, 13-25)

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Τουρκία – Κόσοβο 3-0 (25-17, 25-17, 25-18)

Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία (22-25, 25-13, 25-07, 25-17)

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Βόρεια Μακεδονία – Αλγερία 3-1 (25-10, 25-27, 25-14, 25-20)

Τουρκία – Ελλάδα (22-25, 25-17, 25-12, 25-16)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΟΜΙΛΟΥ

Τουρκία 12β. (12-1) Ελλάδα 9β. (10-4) Κόσοβο 6β. (6-7) Βόρεια Μακεδονία 3β. (5-10) Αλγερία 0β. (1-12)

Το πρόγραμμα του Α’ ομίλου

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 – Μπρίντισι

Ιταλία – Βοσνία 3-0 (25-23, 25-20, 25-17)

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Σερβία – Αίγυπτος 3-0 (25-11, 26-24, 25-14)

Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Σερβία – Βοσνία 3-0 (25-17, 25-18, 25-20)

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Αίγυπτος – Ιταλία 0-3 (10-25, 15-25, 06-25)

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Ιταλία – Σερβία 3-0 (25-18, 25-21, 25-17)

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Βοσνία – Αίγυπτος 3-0 (25-22, 25-16, 25-15)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΟΜΙΛΟΥ