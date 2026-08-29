Απάντηση ΥΠΕΞ σε Τουρκία: «Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής»

Στις δηλώσεις του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο, έδωσε το Σάββατο (29.08.2026) το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ), απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Άγκυρας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα (29.08.2026) το ΥΠΕΞ, έκανε λόγο για επανάληψη ενός «αβάσιμου και απαράδεκτου ισχυρισμού» από την πλευρά της Τουρκίας, με αφορμή την ανακοίνωση νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου από την Ελλάδα.

«Η επανάληψη του ίδιου αβάσιμου και απαράδεκτου ισχυρισμού, κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, δεν του προσδίδει ούτε νομικό έρεισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση», αναφέρεται στην ανακοίνωση του το Υπουργείου Εξωτερικών.

Η Αθήνα μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι η ελληνική θέση για την κυριαρχία στο Αιγαίο είναι σαφής, βάσει του διεθνούς δικαίου και τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες.

«Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες Διεθνείς Συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό», καταλήγει η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι, με δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο «δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας» σε ό,τι αφορά τα διασυνδεδεμένα ζητήματα του Αιγαίου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Επίσης, έκανε λόγο για «γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες», ενώ επανέλαβε την ανάγκη, να υιοθετηθεί μια προσέγγιση που θα βρίσκεται σε συμφωνία με τη Διακήρυξη των Αθηνών για τις Σχέσεις Φιλίας και Καλής Γειτονίας, η οποία υπεγράφη στις 7 Δεκεμβρίου 2023.

«Ως Τουρκία, επαναλαμβάνουμε τη θέση μας ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί μια προσέγγιση που να συνάδει με τη Διακήρυξη των Αθηνών». Η Άγκυρα είναι «πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου Πελάγους», τόνισε.

Πηγή: newsit.gr