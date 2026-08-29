Εκτός τελικού στο σκιφ ο Ντούσκος - Δεν θα υπερασπιστεί τον τίτλο του (vid)

Ο Στέφανος Ντούσκος δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία του στον μεγάλο τελικό του σκιφ ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας του Άμστερνταμ, καθώς κατέλαβε την τέταρτη θέση στη δεύτερη ημιτελική σειρά.

Ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο και παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 στη Σανγκάη διεκδικούσε μία από τις τρεις πρώτες θέσεις που έδιναν την πρόκριση στον τελικό, προκειμένου να έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο του.

Ο Λευκορώσος Γιαουχένι Ζάλατι και ο Νορβηγός Γιόνας Σλέτεμαρκ Γιούελ πήραν από νωρίς το προβάδισμα, ενώ ο Ντούσκος βρισκόταν στην τρίτη θέση στο πρώτο μισό της κούρσας. Πολύ κοντά του ακολουθούσε ο Γάλλος Βικτόρ Μαρσελό, με τη μεταξύ τους μάχη να κρίνει ουσιαστικά το τρίτο εισιτήριο για τον τελικό.

Στο δεύτερο μισό της διαδρομής ο Μαρσελό ανέβασε τον ρυθμό του και κατάφερε να περάσει τον Έλληνα πρωταθλητή. Ο Ντούσκος δεν μπόρεσε να απαντήσει στα τελευταία μέτρα και ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στην τέταρτη θέση με χρόνο 6:57.81, μένοντας εκτός της προνομιούχου τριάδας.

Νικητής της δεύτερης ημιτελικής σειράς ήταν ο Ζάλατι με 6:45.73, ενώ ακολούθησαν ο Σλέτεμαρκ Γιούελ με 6:47.70 και ο Μαρσελό με 6:50.54.

Από την πρώτη ημιτελική σειρά την πρόκριση στον μεγάλο τελικό εξασφάλισαν ο Γερμανός Όλιβερ Ζάιντλερ με 6:45.89, ο Αμερικανός Σάμιουελ Μέλβιν με 6:47.78 και ο Ουρουγουανός Μπρούνο Σετράρο Μπαριόλο με 6:50.64.

Μετά τον αποκλεισμό του από τον μεγάλο τελικό, ο Ντούσκος θα αγωνιστεί την Κυριακή (30/8) στον τελικό Β, όπου θα διεκδικήσει μία θέση από την 7η έως τη 12η στην τελική κατάταξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.