Κως: Συνελήφθη 36χρονος για ηλεκτροσυγκόλληση σε ημέρα πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Στη σύλληψη ενός 36χρονου προχώρησαν σήμερα, Σάββατο (29.08.2026), ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κω, καθώς πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε βλάστηση.

O 36χρονος εκτελούσε θερμές εργασίες με χρήση συσκευής ηλεκτροσυγκόλλησης στην Κω, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας. Συνελήφθη καθώς στην περιοχή ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε επίπεδο πολύ υψηλού κινδύνου.

Σε βάρος του εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ήταν άμεση.

Οι εργασίες που προκαλούν σπινθήρες ή υψηλές θερμοκρασίες απαγορεύονται υπό συγκεκριμένες συνθήκες κατά την αντιπυρική περίοδο και ιδιαίτερα σε ημέρες αυξημένου κινδύνου.

Πηγή: newsit.gr