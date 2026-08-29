Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Περιστερίου Betsson με 84-82 σε φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη στο Μέτσοβο.

Άτυχος της αναμέτρησης ο Τάι Νίκολς, που στο τέλος της πρώτης περιόδου τραυματίστηκε στον παράμεσο του αριστερού του χεριού, δεν αγωνίστηκε ξανά και θα υποβληθεί σε εξετάσεις στην Αθήνα για να εκτιμηθεί επακριβώς η κατάσταση του.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ επέστρεψε ο Περσίδης, αλλά έμειναν εκτός οι Φόστερ και Ομορούγι, αλλά φυσικά και οι Καλάθης, Όσμαν και Μπαζίνας, που είναι με τις εθνικές ομάδες.

Το ματς

Το Περιστέρι προηγήθηκε 0-13 στο ξεκίνημα του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε έξι λεπτά για να πετύχει το πρώτο του καλάθι και βρέθηκε στο -12 (12-24) στη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου.

Με τρία συνεχόμενα τρίποντα από Χουγκάζ (1) και Τyree (2), ο ΠΑΟΚ μείωσε στους 5 (25-27 στο 14’), ενώ έφτασε τη διαφορά και στο -1 (29-30). Το Περιστέρι άνοιξε και πάλι τη διαφορά και προηγήθηκε 29-37, ωστόσο ο ΠΑΟΚ επανήλθε και ισοφάρισε 39-39 στη λήξη του ημιχρόνου με τρίποντο του Hudgins.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε 14 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και με δικό του καλάθι στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου ο ΠΑΟΚ πήρε για πρώτη φορά το προβάδισμα (41-39). Το τρίτο δεκάλεπτο έληξε ισόπαλο (61-61), με τον ΠΑΟΚ να έχει πλέον το προβάδισμα ως το τέλος του αγώνα: 74-71 (35’), 80-73 (36’30’’), 81-76 (38’30’’),

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 12-24, 39-39, 61-61, 84-82.

ΠΑΟΚ: Γκρέι 9, Μήτρου-Λονγκ 10 (1), Ταϊρί 16 (3), Αλεξάντερ 10, Χουγκάζ 3 (1), Χάτζινς 19 (2), Κακλαμανάκης 2, Περσίδης 1, Φίλλιος 2, Μουρ 9, Μανθόπουλος 3.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson: Νίκολς 3, Φιντς 12 (3), Πετράκης 2, Πέιν 9, Ιτούνας 11 (3), Ασωνίτης, Γκιουζέλης 3 (1), Θωμάκος, Χατζηδάκης 6, Καματερός 3 (1), Παπαδάκης 8 (2), Κάριους 10 (2), Άντερσον 8 (1), Νικολαΐδης 7.