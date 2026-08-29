ΑΕΚ και Μαρούσι έδωσαν φιλικό στη «Sunel Arena», που ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 91-91.

Το παιχνίδι ήταν άκρως ανταγωνιστικό, με τις δύο ομάδες να μένουν στο... Χ και να μην υπάρχει παράταση.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν είχε στη διάθεσή του πέντε παίκτες (Φλιώνη, Μπράουν, Φίζελ, Νόλεϊ, Πίνκνεϊ), ενώ δεν έλειψε και η ένταση, αφού στα μισά της δεύτερης περιόδου Γάιος Σκορδίλης και Λας Ουέορ αποβλήθηκε με ντισκαλιφιέ.

Από την ΑΕΚ αγωνίστηκαν οι Σκορδίλης, Κατσίβελης, Λεκαβίτσιους, Γυμνόπουλος, Χαρτώνας, Ουίλιαμς, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης.

Από το Μαρούσι έλειψαν οι Λούντζης και Μαρς.

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 48-50, 67-72, 91-91.