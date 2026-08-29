Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν την Κύπρο: Πλημμύρες, χαλάζι και εκτροπές πτήσεων

Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν από το πρωί του Σαββάτου 29/8 ολόκληρη την Κύπρο.

Σύμφωνα με τελευταίες εκτιμήσεις, η ένταση της βροχόπτωσης αναμένεται να φτάσει από 55 έως 70 χιλιοστά ανά ώρα, ενώ δεν αποκλείεται και η εκδήλωση χαλαζόπτωσης.

Σύμφωνα με το sygmalive.com, σε ισχύ τέθηκε πορτοκαλί προειδοποίηση από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 19:00.

Εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η Πολιτική Άμυνα καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να καθαρίσουν φρεάτια και υδρορροές και να ασφαλίσουν αντικείμενα σε αυλές και εξωτερικούς χώρους που θα μπορούσαν να παρασυρθούν από τα νερά ή τους ισχυρούς ανέμους.

Συστάσεις προς το κοινό εξέδωσε και η Αστυνομία, καθώς σε αρκετές περιοχές το οδικό δίκτυο έχει καταστεί επικίνδυνο λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι και πολλές περιοχές στο σκοτάδι

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα ενημέρωσης καταγράφουν πλημμυρισμένους δρόμους, υδροστρόβιλους και οδικά τμήματα που έκλεισαν εξαιτίας των ακραίων φαινομένων.

Ταυτόχρονα, πολλές περιοχές της Κύπρου βυθίστηκαν στο σκοτάδι μετά από βλάβες μέσης τάσης στο δίκτυο της ΑΗΚ, οι οποίες αποδίδονται σε σημαντικό βαθμό σε κεραυνούς που έπληξαν το νησί.

Άνδρας χτυπήθηκε από κεραυνό σε επαρχία της Λάρνακας

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στον Κάτω Δρυ, όπου ένας 45χρονος άνδρας τραυματίστηκε ύστερα από χτύπημα κεραυνού και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.

Έντεκα εκτροπές πτήσεων λόγω της κακοκαιρίας

Συνολικά 11 πτήσεις έχουν εκτραπεί μέχρι στιγμής και δεν κατέστη δυνατό να προσγειωθούν στα αεροδρόμια της Κύπρου, λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών που επικρατούν.

Σύμφωνα με πηγές από τη Hermes Airports, από τις 11 εκτροπές, μία αφορούσε πτήση με προορισμό το αεροδρόμιο Πάφου και 10 πτήσεις το αεροδρόμιο Λάρνακας.

Την ίδια ώρα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο καιρός αρχίζει σταδιακά να βελτιώνεται, με την κατάσταση να δείχνει ότι βαίνει προς αποκατάσταση.

Πηγή: cnn.gr