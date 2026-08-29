Νιανγκ: «Πρώτα το Παγκόσμιο Κύπελλο και μετά το ΝΒΑ»

Ο Σαλιού Νιανγκ μίλησε για τον στόχο της Ιταλίας για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά και το δικό του όνειρο να αγωνιστεί στο ΝΒΑ.

Αναλυτικά όσα είπε στην εφημερίδα "La Stampa":

Για τον στόχο του με την Εθνική Ιταλίας: «Βρίσκομαι εδώ για να προκριθούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο και να αγωνιστώ σε αυτό με την Ιταλία».

Για την επιλογή του κολεγίου: «Η απόφαση να πάω στο κολέγιο πηγάζει από την επιθυμία μου να συνεχίσω να βελτιώνομαι και να γίνω πιο ολοκληρωμένος παίκτης».

Για τη σχέση του με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς: «Βρίσκομαι σε στενή επαφή με το Κλίβελαντ. Θα μπορούσα να είχα πάει εκεί αυτό το καλοκαίρι, όμως δουλεύουμε πάνω σε ένα πλάνο που θα με προετοιμάσει για το μεγάλο άλμα».

Για την παρουσία αθλητών αφρικανικής καταγωγής στον ιταλικό αθλητισμό: «Είναι πολύ όμορφο να βλέπω τόσους Αφροϊταλούς να πετυχαίνουν σημαντικά αποτελέσματα. Ελπίζω αυτή η τάση να συνεχιστεί και να γίνει φυσιολογικό κάτι που ήδη αποτελεί μέρος της καθημερινότητας σε χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία».

Για το αν αισθάνεται Ιταλός και τον ρατσισμό: «Πάντα αισθανόμουν Ιταλός και δεν έχω βιώσει ποτέ ρατσισμό».