Χρυσό μετάλλιο για την Τελτσίδου στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα

Στην κορυφή των Μεσογειακών Αγώνων του Τάραντα ανέβηκε η Ελισάβετ Τελτσίδου, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των -70 κιλών του τζούντο, ολοκληρώνοντας αήττητη την παρουσία της στη διοργάνωση.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έφτασε μέχρι τον μεγάλο τελικό έχοντας σημειώσει δύο νίκες και εκεί βρήκε απέναντί της τη 18χρονη Σέρβα Αλεξάντρα Άντριτς, με τη μάχη για την πρώτη θέση να οδηγείται στο χρυσό σκορ.

Στην κανονική διάρκεια καμία από τις δύο αθλήτριες δεν κατάφερε να αποκτήσει προβάδισμα, ενώ αμφότερες είχαν από ένα σίντο. Η Τελτσίδου, ωστόσο, χρειάστηκε μόλις δέκα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του χρυσού σκορ για να βρει τη λύση. Με Waza-ari απέναντι στην Άντριτς εξασφάλισε τη νίκη και μαζί το χρυσό μετάλλιο.

Η πορεία της προς την κορυφή είχε αρχίσει με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς επικράτησε με ippon στα πρώτα δευτερόλεπτα της Κροάτισσας Λάρα Σβιέτκο. Στη συνέχεια ξεπέρασε με Waza-ari το εμπόδιο της Σλοβένας Νίκα Κόρεν, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό.

Για την Τελτσίδου πρόκειται για το δεύτερο προσωπικό της μετάλλιο σε Μεσογειακούς Αγώνες, καθώς είχε προηγηθεί το χάλκινο στη διοργάνωση του Οράν.

Παράλληλα, έγινε η τρίτη Ελληνίδα εκπρόσωπος του τζούντο που κατακτά χρυσό μετάλλιο σε Μεσογειακούς Αγώνες, μετά τον Ηλία Ηλιάδη, ο οποίος είχε αναδειχθεί νικητής το 2005 στην Αλμερία και το 2009 στην Πεσκάρα, και την Ιουλιέτα Μπουκουβάλα, που είχε πάρει το χρυσό επίσης το 2009.