Επέστρεψε στο Louis Armstrong ο Τσιτσιπάς (pics)

Σε ένα γήπεδο που... δεν συμπαθεί και πολύ θα αγωνιστεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα του στο US Open. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα παίξει τη Δευτέρα (31/8, 18.00) με τον Αρτούρ Φις (Νο.11) στο Louis Armstrong, ένα court στο οποίο έχει υποστεί οδυνηρές ήττες στο παρελθόν, και θα προσπαθήσει να σπάσει το αρνητικό του σερί κόντρα στον Γάλλο (0-5).

Ο νεαρός τενίστας, μάλιστα, ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με το τρόπαιο του Σινσινάτι στις αποσκευές του!

Σήμερα ο Στεφ είχε την ευκαιρία να πάρει μια πρώτη γεύση από το γήπεδο, καθώς προπονήθηκε με τον Ρομάν Σαφιούλιν για περίπου μια ώρα.

Μαζί του, φυσικά, ήταν ο Πατρίκ Μουράτογλου, αλλά και ο προπονητής που τον ακολουθεί τον τελευταίο καιρό στο tour, ο Τομά Περίν.

Το SDNA ήταν εκεί...