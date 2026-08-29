Μεσολόγγι: Νεκρός 48χρονος αναισθησιολόγος μέσα στο νοσοκομείο

Νεκρός βρέθηκε στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου, ένας από τους αναισθησιολόγος που εργάζονται στο νοσοκομείο.

Ο 48χρονος γιατρός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το πρωί του Σαββάτου, από συνάδελφό του, ενώ βρισκόταν σε εφημερία.

Σύμφωνα με το messolonghinews, ο 48χρονος υπηρετούσε στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου τα τελευταία περίπου τρία χρόνια.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο 48χρονος γιατρός βρισκόταν σε εφημερία και το προηγούμενο βράδυ είχε συμμετάσχει κανονικά στο πρόγραμμα του νοσοκομείου.

Το πρωί του Σαββάτου, συνάδελφός του που πήγε στο δωμάτιο εφημερίας προκειμένου να τον αντικαταστήσει, τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο 48χρονος ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού ηλικίας 8 ετών, ενώ, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, δεν ήταν γνωστό να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Πηγή: cnn.gr