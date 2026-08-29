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«Αντίστροφη μέτρηση» για το άνοιγμα των σχολείων - Αναλυτικά οι φετινές αργίες

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Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου αναμένεται να χτυπήσει το «πρώτο κουδούνι» της χρονιάς για τα σχολεία της χώρας.

Αυτή την ημέρα θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλες τις σχολικές μονάδες ενώ η κανονική εκπαιδευτική διαδικασία προβλέπεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν περίπου δέκα ημέρες νωρίτερα στα σχολεία και συγκεκριμένα την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά οι σχολικές αργίες 2026-2027

  • Εθνική επέτειος του «ΟΧΙ»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
  • Επέτειος του Πολυτεχνείου: Τρίτη 17 Νοεμβρίου
  • Διακοπές Χριστουγέννων: Από Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2026 - Παρασκευή 8 Ιανουαρίου
  • Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 15 Μαρτίου
  • Εθνική επέτειος 25ης Μαρτίου: Πέμπτη 25 Μαρτίου
  • Διακοπές Πάσχα: Από Δευτέρα 26 Απριλίου - Δευτέρα 10 Μαΐου 2027
  • Πρωτομαγιά: Μεγάλο Σάββατο 1 Μαΐου (αναμένεται να μεταφερθεί).
  • Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 21 Ιουνίου 2027.

Πηγή: cnn.gr

«Αντίστροφη μέτρηση» για το άνοιγμα των σχολείων - Αναλυτικά οι φετινές αργίες