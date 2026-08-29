«Αντίστροφη μέτρηση» για το άνοιγμα των σχολείων - Αναλυτικά οι φετινές αργίες

Αυτή την ημέρα θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλες τις σχολικές μονάδες ενώ η κανονική εκπαιδευτική διαδικασία προβλέπεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.
Οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν περίπου δέκα ημέρες νωρίτερα στα σχολεία και συγκεκριμένα την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου.
Αναλυτικά οι σχολικές αργίες 2026-2027
- Εθνική επέτειος του «ΟΧΙ»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
- Επέτειος του Πολυτεχνείου: Τρίτη 17 Νοεμβρίου
- Διακοπές Χριστουγέννων: Από Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2026 - Παρασκευή 8 Ιανουαρίου
- Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 15 Μαρτίου
- Εθνική επέτειος 25ης Μαρτίου: Πέμπτη 25 Μαρτίου
- Διακοπές Πάσχα: Από Δευτέρα 26 Απριλίου - Δευτέρα 10 Μαΐου 2027
- Πρωτομαγιά: Μεγάλο Σάββατο 1 Μαΐου (αναμένεται να μεταφερθεί).
- Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 21 Ιουνίου 2027.
Πηγή: cnn.gr