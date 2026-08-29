«Έλα και θα σε κεράσω σοκολάτα μαλακιά» - Νέοι διάλογοι από το κύκλωμα ναρκωτικών με τον ψυχολόγο και την τραγουδίστρια

Νέοι διάλογοι που έρχονται στο φως της δημοσιότητας «καίνε» το οργανωμένο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, με «έδρα» το Χαϊδάρι και δράση στη Δυτική Αττική που εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Κεντρικό πρόσωπο του δικτύου είναι άτομο με τα αρχικά Ε.Γ., ο οποίος φέρεται, από τις αρχές Ιουλίου, να είχε αναπτύξει δραστηριότητα στην προμήθεια, αποθήκευση, επεξεργασία και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών, μεταξύ άλλων κάνναβης και κοκαΐνης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, διέθετε «σταθερό πελατολόγιο» και πραγματοποιούσε αγοραπωλησίες σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Παράλληλα, φέρεται να είχε πρόσβαση και σε άλλες ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες προμηθευόταν μέσω ψυχολόγου, τον οποίο αποκαλούσε «γιατρό». Ο «γιατρός» φέρεται να τον προμήθευε με MDMA, LSD και διάφορες ναρκωτικές ουσίες σε μορφή χαπιών.

Τα ναρκωτικά τα έκρυβε στο σπίτι του στο Χαϊδάρι, ενώ από το περιεχόμενο των συνομιλιών οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι διέθετε τεχνογνωσία στην επεξεργασία των ουσιών, καθώς φέρεται να περιέγραφε αναλυτικά τη διαδικασία που ακολουθούσε.

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι αγοραστές φέρονται να πήγαιναν στην κατοικία του, σε άλλες συναντούσαν τον ίδιο σε κοντινά σημεία, ενώ υπήρχαν και προκαθορισμένα ραντεβού σε διαφορετικές περιοχές, ενώ πραγματοποιούσε αποστολές και μέσω μεταφορικής εταιρείας, με τις συσκευασμένες ποσότητες να τις αποκαλεί «δέματα».

Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Σε διάλογο που αφορά δύο άτομα που σχετίζονται με το κύκλωμα, ο ένας εξ αυτών κάνει λόγο για «σοκολάτα μαλακιά».

•​ Άγνωστος 1: Δεν ακουμπάω τίποτα. Μόνο μαύρο. Μπορώ να πεθάνω από το μαύρο αλλά πίνω όλη την ημέρα.

•​ Άγνωστος 2: Ε ναι το μαύρο (ακαταληπτο)

•​ Άγνωστος 1: Έχω και μια σοκολάτα άμα θα ]ρθεις να πιούμε καφέ θα σε κεράσω σοκολάτα να δεις μ..., από (ακατάληπτο) η σοκολάτα, μαλακιά.

Σε άλλο διάλογο, ο εγκέφαλος του κυκλώματος συζητά με άγνωστο για το ότι έχει... δυσκολέψει η «δουλειά» και αναλύουν τα ναρκωτικά που υπήρχαν στο παρελθόν.

Παράλληλα, συζητούν για επερχόμενη συνάντησή τους, που αφορά χρήση ναρκωτικών.

•​ Άγνωστος: Κι εσύ βερεσέ δεν παίρνεις, ρε μ... άμα δεν έχεις λεφτά; Γιατί μόνο…; Εσύ λες για τους άλλους;

• ​Εγκέφαλος: Από πού; Από πού παίρνω;

• ​Άγνωστος: Κι εσύ τα ίδια κάνεις.

•​ Εγκέφαλος: Ποιος μου δίνει εμένα βερεσέ; Για πες μου.

• ​Άγνωστος: Δεν σου δίνει κανένας βερεσέ εσένα;

•​ Εγκέφαλος : Όχι. Δεν μου δίνει κανένας εμένα.

• ​Άγνωστος: Αυτός που παίρνεις το κέρατο, τα δίνεις μετρητά ή τα πληρώνεις βερεσέ;

•​ Εγκέφαλος: Είσαι χαζός ρε; Άμα δεν έχεις μετρητά….

• ​Άγνωστος: Όχι δεν είμαι χαζός. Εγώ σου μιλάω…σου…μία ερώτηση σου ΄κανα.

•​ Εγκέφαλος: Δεν υπάρχει. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν υπάρχει περίπτωση αυτά που λες. Ξέχασέ τα αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά. Άμα…

• ​Άγνωστος: Εγώ τα ΄παιρνα αέρα, ρε μ..., όλα.

• Εγκέφαλος: Ναι, αλλά ντάξει. Αυτά τελειώσανε τώρα. Άμα θες τίποτα, να κρατάς κάνα σπίτι με κιλά, υπάρχει, να στα δώσουν αέρα και να πας μέσα και να μην ξαναβγείς ποτέ. Αυτά υπάρχουνε. Τώρα τί μου λες εσύ, δεν υπάρχουνε.

• Άγνωστος: Εγώ…να σου πω κάτι. Εγώ πέρασα άλλες καταστάσεις κι άλλη εποχή. Αυτή την εποχή που περνάτε εσείς τώρα…

• ​Εγκέφαλος: Ε, δεν είναι… Δεν είναι οι εποχές.

• ​Άγνωστος:… που είστε νέοι άνθρωποι, οι νεότεροι…

• Εγκέφαλος: Δεν είναι. Αυτή εδώ είναι γ.. τα εποχή. Είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη.

• ​Άγνωστος: Ε, ναι, ρε μ..., αλλά να σου πω. Παλιά ήταν καλύτερα. Όταν ήταν κι ο συγχωρεμένος ο πατέρας σου, ήταν καλύτερα. Τώρα; Tα ΄χετε κάνει μπ.... Εσείς φταίτε.

• ​Εγκέφαλος: Εμείς φταίμε;

• ​Άγνωστος: Μπ... τα κάνατε όλα. Ε, ναι. Ποιος φταίει ρε μ...; Skunk υπήρχαν τότε; skunk. Ποιος τα ΄βγαλε τα skunk ρε μ...; Εσείς τα βγάλατε οι πιτσιρικάδες. Οι μεγάλοι δεν ξέραμε από skunk. Όλα έξω τα βγάζανε. Έξω στην ύπαιθρο. Στην ύπαιθρο, ρε μ..., φυτεύανε. Σύρμα όλα. Όχι μπ.... Εσωτερικής καλλιέργειας.

• ​Εγκέφαλος: Γ... τα.

• ​Άγνωστος: Εσείς χαλάσατε…Εσείς…Οι νεότεροι έχετε κάνει…έχετε κάνει τη ζωή μπ.... Ε, ποιος φταίει;

• ​Εγκέφαλος: Ρε ..., αυτό το κάνανε… αυτό…Ναι, αυτό το κάνανε γιατί είναι πολύ μεγάλη η ζήτηση και έξω τους πιάνουνε. Δεν καταλαβαίνεις τώρα, ρε φίλε; Γι΄ αυτό το κάνανε μέσα. Και έτσι περνάνε και έρχονται πολλά πράγματα. Είναι μεγάλη η ζήτηση.

Προς το τέλος της συνομιλίας, αποτυπώνεται ο εξής διάλογος:

• ​Άγνωστος: Θα με κεράσεις τίποτα; Έχω μείνει.

• ​Εγκέφαλος: Τί;

• ​Άγνωστος: Θα με κεράσεις τίποτα. Έχω μείνει, ρε μ....

• Εγκέφαλος: Τί να σε κεράσω ρε μ...;

• ​Άγνωστος: Κάνα ψιλό.

• ​Εγκέφαλος: Εγώ ένα τσιγάρο, δύο, έχω εδώ πέρα. Άμα θες, έλα να πιούμε το ένα.

• ​Άγνωστος: Ασφαλώς και θα ΄ρθω. Δεν το συζητάω.

•​ Εγκέφαλος: Έλα.

• ​Άγνωστος: Υπάρχει περίπτωση να μην έρθω. Έλα, τα λέμε. Ευχαριστώ

Σε ακόμα ένα διάλογο, ο εγκέφαλος συζητά για ναρκωτικά MD, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «έχει απ' όλα» και «κανονίζει» για επερχόμενη συναλλαγή.

Εγκέφαλος: Έλα.

• Άγνωστος: Να σου πω. MD έχεις;

• Εγκέφαλος: Τι;

• Άγνωστος: MD έχουμε?

• Εγκέφαλος: Έχω ναι.

• Άγνωστος: (ακατάληπτο)

•​ Εγκέφαλος: Τι?

• Άγνωστος: Λέγε βρε μπακαγιόκο.

• Εγκέφαλος: Έχω εγώ απ΄όλα.

•​ Άγνωστος: Ρε άσε το MD από κάτω. Κόκα κόλα έχεις;

•​ Εγκέφαλος: Ναι ρε μ... μου τα χει δώσει ο γιατρός βλάκα. Το γνήσιο το original.

•​ Άγνωστος: Μωρή ψ.... Μου σηκώθηκε τώρα. Να σου πω. Άσχετο έχουμε κάνα τρικάκι;

•​ Εγκέφαλος: Μμμ. (άρνηση)

•​ Άγνωστος: Έστω ένα τρικ. Ο γιατρός γύρισε;

• Εγκέφαλος: όχι δεν το σηκώνει.

•​ Άγνωστος: Είναι στο (ακατάληπτο) δηλαδή άρα τώρα γυρνάει για κάθε πέντε μέρες εδώ έξι και να πάμε στοο.. να πάει μάλλον (ακατάληπτο) έχουμε; Αύριο θα πάρω δυο σταγόνες εγώ τρεις καλές στο σπίτι (ακατάληπτο). Λέγε βρε μπακαγιόκο

Εγκέφαλος: Σου είπα ρε.

•​ Άγνωστος: Δεν ακούω.

• Εγκέφαλος: Τι δεν ακούς; Σου είπα τι έχω. MD έχω μόνο.

•​ Άγνωστος: Μόνο;

•​ Εγκέφαλος: Ναι.

• Άγνωστος: Εντάξει όταν θα βγεις πάρε με τηλέφωνο.

•​ Εγκέφαλος: Πες μου τι να σε πάρω τηλέφωνο μωρέ μ...;

•​ Άγνωστος: Τι?

•​ Εγκέφαλος: Το ίδιο μου πες και την άλλη φορά πες μου.

•​ Άγνωστος: Άμα βγεις πες μου ρε μ.... Ξέρεις τι θέλω. Τα ίδια.

•​ Εγκέφαλος: Έλα θα σε πάρω εγώ.

• Άγνωστος: Μη μας πρήζεις .... άντε μπακαγιόκο.

Πηγή: iefimerida.gr