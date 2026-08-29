Ήττα της Φενέρμπαχτσε από τη Μανίσα στο πρώτο της φιλικό

Η Φενέρμπαχτσε ηττήθηκε στο πρώτο της φιλικό από τη Μανίσα με 82-70.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν κατάφερε να είναι ανταγωνιστική και γνώρισε την ήττα από τη Μανίσα, που είχε τον έλεγχο του ματς σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Για τη Φενέρμπαχτσε ξεχώρισαν ο Τζόνι Γιουζάνγκ με 13 πόντους και οι Σέιβον Σιλντς με Ίγκνας Σαργκιούνας, που είχαν από 10. Στους 9 ο Χόρτον Τάκερ, που μέτρησε 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Υπενθυμίζουμε ότι το σύνολο του Σάρας Γιασικεβίτσιους, θα παίξει την άλλη βδομάδα (4-6/09) στο Ηράκλειο της Κρήτης στο ίδιο τουρνουά με τον Ολυμπιακό.