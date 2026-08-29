Ήττα της Φενέρμπαχτσε από τη Μανίσα στο πρώτο της φιλικό

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν κατάφερε να είναι ανταγωνιστική και γνώρισε την ήττα από τη Μανίσα, που είχε τον έλεγχο του ματς σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.
Για τη Φενέρμπαχτσε ξεχώρισαν ο Τζόνι Γιουζάνγκ με 13 πόντους και οι Σέιβον Σιλντς με Ίγκνας Σαργκιούνας, που είχαν από 10. Στους 9 ο Χόρτον Τάκερ, που μέτρησε 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Υπενθυμίζουμε ότι το σύνολο του Σάρας Γιασικεβίτσιους, θα παίξει την άλλη βδομάδα (4-6/09) στο Ηράκλειο της Κρήτης στο ίδιο τουρνουά με τον Ολυμπιακό.
🟡🔵— Yellow Legacy (@Yellowlegacy4m) August 29, 2026
Oyuncumuz Kadir Yiğit Yancı'nın sayısıyla maç sona eriyor. İlk hazırlık maçında mağlup alıyoruz.
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Maçtaki görüntüleri sizlere ulaştırmamızda yardımcı olan @BilgehanBeyy e çok teşekkür ediyoruz.
Ellerine sağlık.…