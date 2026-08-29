Χάκετ: «Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι όσο αισθάνομαι ότι μπορώ να ανταποκριθώ»

Ο 39χρονος Ντάνιελ Χάκετ μίλησε για τη νέα version της Βίρτους Μπολόνια και τα δικά του σχέδια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο έμπειρος γκαρντ:

Για το δέσιμό του με τη Βίρτους Μπολόνια: «Νιώθω περηφάνια που εκπροσωπώ έναν σύλλογο με τόσο πλούσια ιστορία, έπειτα από σχεδόν πέντε χρόνια εδώ. Παράλληλα, αισθάνομαι χαρά που ηγούμαι αυτής της ομάδας, η οποία ακόμη προσπαθεί να γνωριστεί καλύτερα, και είμαι έτοιμος να δώσω το παράδειγμα τόσο με τα λόγια όσο και με τις πράξεις. Από την αρχή, ο χρόνος πιέζει και μας αναγκάζει να κινηθούμε γρήγορα».

Για το νέο αγωνιστικό στιλ της Βίρτους: «Το έχουμε ήδη διαπιστώσει στις πρώτες προπονήσεις, παρότι ο Μούμπρου δεν βρίσκεται ακόμη εδώ. Τρέχουμε πολύ και είναι ήδη ξεκάθαρο πως θα έχουμε διαφορετικό σύστημα σε σχέση με το παρελθόν. Ποντάρουμε στα φρέσκα πόδια και θα πρέπει να βγάλουμε ποιότητα στο παρκέ».

Για το πόσο ακόμη θα συνεχίσει να αγωνίζεται: «Ποτέ δεν κοίταζα τόσο μακριά. Δεν κάνω μακροπρόθεσμα σχέδια. Θα παίξω σήμερα και αύριο, όμως δεν μπορώ να κοιτάξω πέρα από αυτό. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι όσο αισθάνομαι ότι μπορώ να ανταποκριθώ, χωρίς να θέτω συγκεκριμένους στόχους».